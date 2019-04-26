26.04.2019 19:56

Самбо. Харьковские копы - сильнейшие в клубе Динамо (ФОТО)

Правоохранители из Харькова завоевали золото на клубном первенстве.



hk.npu.gov.ua

Харьковские правоохранители завоевали «золото» на чемпионате ФСО «Динамо» Украины по самбо

Соревнования проходили в Одессе в течение двух дней с участием почти ста спортсменов из сборных команд территориальных организаций Общества со всей Украины.

Спортсмены выступали в восьми весовых категориях (до 57 кг, до 62 кг, до 68 кг, до 74 кг, до 82 кг, до 90 кг, до 100 кг, свыше 100 кг).

Сегодня судьи определились с победителями. Чемпионат физкультурно-спортивного общества «Динамо» Украины по борьбе самбо по программе комплексных соревнований «Динамиада-2019» завершился победой харьковских спортсменов. Серебряными призерами стала команда из Николаева. Бронзовые награды получили самбисты из Днепропетровщины.