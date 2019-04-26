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26.04.2019  19:56   

Самбо. Харьковские копы - сильнейшие в клубе Динамо (ФОТО)

Правоохранители из Харькова завоевали золото на клубном первенстве.


hk.npu.gov.ua
Харьковские правоохранители завоевали «золото» на чемпионате ФСО «Динамо» Украины по самбо
 
Соревнования проходили в Одессе в течение двух дней с участием почти ста спортсменов из сборных команд территориальных организаций Общества со всей Украины.
 
Спортсмены выступали в восьми весовых категориях (до 57 кг, до 62 кг, до 68 кг, до 74 кг, до 82 кг, до 90 кг, до 100 кг, свыше 100 кг).
 
Сегодня судьи определились с победителями. Чемпионат физкультурно-спортивного общества «Динамо» Украины по борьбе самбо по программе комплексных соревнований «Динамиада-2019» завершился победой харьковских спортсменов. Серебряными призерами стала команда из Николаева. Бронзовые награды получили самбисты из Днепропетровщины.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  самбо, золото, харьков
 
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