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02.05.2019  09:15   

ФК «Волчанск» вышел в финал Кубка Украины среди аматорских команд

В рамках ответной игры 1/2 финала Кубка Украины среди аматорских команд ФК «Волчанск» в гостевом матче сразился против ФК «Днепр».


Фото предоставлено организаторами

Игра состоялась 1 мая. Стадион переполняла футбольная атмосфера, много болельщиков ФК «Волчанск» приехало поддержать команду, также было достаточное количество фанатов и со стороны днепрян.

В первом тайме игра была примерно равна, обе команды не уступали друг другу ни в борьбе, ни в самоотдаче, ни по футбольным критериям. На 23 минуте матча ФК «Днепр» мог уже вырваться вперед, но благодаря киперу «Волков» – Сергею Пархоменко счет остался 0:0.

ФК «Волчанск» имел момент для реализации, когда Дмитрий Батусов, после передачи от Артема Иванченко, пробил в касание выше ворот.

Второй тайм ФК «Волчанск» больше играл от обороны, стараясь играть на контратаках.

За три минуты до конца матча Сергей Назаренко вывел ФК «Днепр» вперед, забив мяч с подачи стандарта, что дало право побороться за выход в финал.

В дополнительное время ничем особенным команды не запомнились и спустя 30 минут команды приступили к пробитию 11-метровых ударов.

Первые пробивающие игроки обеих команд уверенно реализовали свои возможности, среди них и нападающий ФК «Волчанск» – Игорь Суханинский.

Второй удар ФК «Днепр» не реализовал, Сергей Пархоменко ловко выручил, прыгнув в левый угол. Второй удар за волков реализовал Даниил Соломаха.

Третий удары обе команды реализовали.

Пьер Ньемб Бата профессионально развел вратаря по углам.

Четвертые удары, Александр Тарасенко и Сергей Назаренко также реализовали хладнокровно.

Следующий удар ФК «Днепр» реализовал. За «Волков» Сергей Пархоменко не сумел реализовать 11 метровый удар, попав в левую штангу ворот.

Сразу же, реабилитировавшись, Сергей Пархоменко тащит шестой удар, а Артем Иванченко ставит точку в данной одиннадцатиметровой серии.

По итогу ФК «Волчанск» вышел в финал Кубка Украины среди аматорских команд.

Тэги:  футбол, кубок украины, волчанск, харьков
 
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