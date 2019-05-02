02.05.2019 09:15

ФК «Волчанск» вышел в финал Кубка Украины среди аматорских команд

В рамках ответной игры 1/2 финала Кубка Украины среди аматорских команд ФК «Волчанск» в гостевом матче сразился против ФК «Днепр».



Фото предоставлено организаторами

Игра состоялась 1 мая. Стадион переполняла футбольная атмосфера, много болельщиков ФК «Волчанск» приехало поддержать команду, также было достаточное количество фанатов и со стороны днепрян.



В первом тайме игра была примерно равна, обе команды не уступали друг другу ни в борьбе, ни в самоотдаче, ни по футбольным критериям. На 23 минуте матча ФК «Днепр» мог уже вырваться вперед, но благодаря киперу «Волков» – Сергею Пархоменко счет остался 0:0.



ФК «Волчанск» имел момент для реализации, когда Дмитрий Батусов, после передачи от Артема Иванченко, пробил в касание выше ворот.



Второй тайм ФК «Волчанск» больше играл от обороны, стараясь играть на контратаках.



За три минуты до конца матча Сергей Назаренко вывел ФК «Днепр» вперед, забив мяч с подачи стандарта, что дало право побороться за выход в финал.



В дополнительное время ничем особенным команды не запомнились и спустя 30 минут команды приступили к пробитию 11-метровых ударов.



Первые пробивающие игроки обеих команд уверенно реализовали свои возможности, среди них и нападающий ФК «Волчанск» – Игорь Суханинский.



Второй удар ФК «Днепр» не реализовал, Сергей Пархоменко ловко выручил, прыгнув в левый угол. Второй удар за волков реализовал Даниил Соломаха.



Третий удары обе команды реализовали.



Пьер Ньемб Бата профессионально развел вратаря по углам.



Четвертые удары, Александр Тарасенко и Сергей Назаренко также реализовали хладнокровно.



Следующий удар ФК «Днепр» реализовал. За «Волков» Сергей Пархоменко не сумел реализовать 11 метровый удар, попав в левую штангу ворот.



Сразу же, реабилитировавшись, Сергей Пархоменко тащит шестой удар, а Артем Иванченко ставит точку в данной одиннадцатиметровой серии.



По итогу ФК «Волчанск» вышел в финал Кубка Украины среди аматорских команд.