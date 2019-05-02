Харьковский «Металлист 1925» разгромно проиграл на выезде

Конкуренты воспользовались очередной осечкой харьковчан.
Вчера, 1 мая, харьковский «Металлист 1925» в рамках 26 тура Первой лиги на выезде встречался с МФК «Николаев». «Желто-синие» провалили эту игру, крупно проиграв ее 0: 3.
Осечкой харьковчан сполна воспользовались конкуренты в борьбе за повышение в классе - Ковалевский «Колос» из Киевской области и луцкая «Волынь», которые уверенно выиграли свои матчи.
Таким образом, после отчетного тура «Колос» находится на втором месте с 45 очками, а луцкая «Волынь» - на третьем с 43 Харьковский «Металлист 1925» опустился на 4 место, имея в своем активе 42 очка, однако в «желто синих »сыграно на игру меньше, чем в вышеперечисленных конкурентов.
Замечательный день, который имеет все шансы оказаться ступенькой на пути к вашей заветной цели. Звезды предвещают удачу в денежном плане.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Днем будет идти мелкий дождь, местами с грозой, который через некоторое время должен закончиться.
Если вы любите такую рыбу, как тунец, тогда можете смело отметить в календаре красным 2 мая.
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