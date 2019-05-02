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02.05.2019  11:12   

Харьковский «Металлист 1925» разгромно проиграл на выезде

Конкуренты воспользовались очередной осечкой харьковчан.


Фото: mfc.mk.ua

Вчера, 1 мая, харьковский «Металлист 1925» в рамках 26 тура Первой лиги на выезде встречался с МФК «Николаев». «Желто-синие» провалили эту игру, крупно проиграв ее 0: 3. 

Осечкой харьковчан сполна воспользовались конкуренты в борьбе за повышение в классе - Ковалевский «Колос» из Киевской области и луцкая «Волынь», которые уверенно выиграли свои матчи.

Таким образом, после отчетного тура «Колос» находится на втором месте с 45 очками, а луцкая «Волынь» - на третьем с 43 Харьковский «Металлист 1925» опустился на 4 место, имея в своем активе 42 очка, однако в «желто синих »сыграно на игру меньше, чем в вышеперечисленных конкурентов.

Источник:   СК
 Тэги:  футбол, металлист, харьков, колос, волынь, чемпионат
 
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