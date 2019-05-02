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02.05.2019  12:01   

Харьковские тхэквондисты успешно выступили на домашнем турнире

Соревнования по тхэквондо, организованные спортклубом «Белый медведь», прошли в Харькове.


://city.kharkov.ua

В нем приняли участие около 450 спортсменов в возрасте от 6 до 15 лет из Харьковской, Донецкой и Полтавской областей. Медали разыгрывали в пяти видах программы: личный и командный туль (комплекс формальных упражнений, где спортсмен демонстрирует технику тхэквондо); личный и командный спарринг, а также раздел самообороны (постановочный бой, где спортсмен демонстрирует различные виды атаки и защиты от противника).

По итогам соревнований в командном зачете победили воспитанники харьковского спортклуба «Сомбрэ», которые завоевали 45 золотых наград. Второе место с 37-ю золотыми медалями заняли тхэквондисты спортклуба «Белый медведь», а третье - сборная Полтавской области, которая увезла домой 18 золотых медалей.

В соревнованиях среди юниоров в весовых категориях до 65 кг и до 60 кг победили Даниил Музыка и Владислав Медведев из клуба «Белый медведь». Кроме того, Даниил Музыка стал абсолютным чемпионом турнира.

Отметим, что этот турнир стал одним из этапов подготовки харьковских спортсменов к чемпионату мира по тхэквондо ITF, который пройдет в конце августа в Болгарии.

Организатор турнира - харьковский спортклуб «Белый медведь».

Источник:   ХГС
 Тэги:  спорт, тхеквондо, харьков, турнир, успех, медведь
 
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