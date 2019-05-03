На чемпионате Украины по плаванию харьковчане завоевали 28 наград

03.05.2019 10:58

Соревнования прошли с 23 по 26 апреля в бассейне «Акварена».

В соревнованиях среди взрослых на счету харьковчан были 1 золотая, 8 серебряных и 4 бронзовые награды. Чемпионкой страны на дистанции 400м вольным стилем стала 15-летняя Карина Снитко. Кроме того, на ее счету была серебряная медаль на дистанции 200м вольным стилем и бронзовая – на дистанции 100м вольным стилем.

Также призерами чемпионата Украины стали:

– Герман Фень – 2-е место 50 м на спине, 2-е место 100м на спине;

– Максим Голубничий – 2-е место 200м комплексным плаванием, 2-е место 400м комплексным плаванием;

– Марина Колесникова – 2-е место 100м на спине, 2-е место 200м на спине;

– Татьяна Евминова – 2-е место 200м комплексным плаванием;

– Алиса Манойло – 3-е место 50м баттерфляем;

– Элина Мясоедова – 3-е место 1500м вольным стилем;

– Даниил Сторожев – 3-е место 800м вольным стилем.

В соревнованиях среди молодежи на счету хозяев акватории – харьковских пловцов были 10 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.

Победителями и призерами стали:

– Карина Снитко – 1-е место 400м вольным стилем, 1-е место 100м вольным стилем, 1-е место 200м вольным стилем, 3-е 800м вольным стилем;

– Герман Фень – 1-е место 50 м на спине, 1-е место 100м на спине, 2-е место 200 м на спине;

– Максим Голубничий -1-е место 200м комплексным плаванием, 1-е место 400м комплексным плаванием;

– Алиса Манойло – 1-е место 50м баттерфляем, 2-е место 50м вольным стилем;

– Богдан Белеменко – 1-е місце1500 м вольным стилем, 3-е место 400м вольным стилем;

– Даниил Сторожев – 1-е место 800м вольным стилем;

– Татьяна Евминова – 2-е место 200 м комплексным плаванием.

Этот чемпионат стал одним из этапов подготовки сборной Украины к чемпионату мира, который с 21 по 28 июля состоится в Корее, а также юниорскому чемпионату мира, который с 20 по 25 августа будет принимать Венгрия.