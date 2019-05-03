Главная Новости Спорт Юных харьковчанок призвали защитить честь украинского футбола на международном турнире в Финляндии
03.05.2019  13:50   

Юных харьковчанок призвали защитить честь украинского футбола на международном турнире в Финляндии

Сборная Украины WU16 начинает подготовку к «Турниру Развития» УЕФА


ФОТО: womensfootball.com.ua

Девичья сборная Украины, составленная из игроков 2003-2004 годов рождения, начнет первый в этом году учебно-тренировочный сбор перед товарищеским турниром, который пройдет в Финляндии. 

По итогам Чемпионата Украины WU-16 в высшей лиге, что 25 апреля завершился в Николаеве, наставник украинок Сергей Сапронов окончательно определился со списком игроков. 

Тренерский штаб соберет команду 7 мая в Пуще-Водице, где девушки будут готовиться до 12-го числа. По результатам НТЗ с 22-х игроков, вызванных в сборную, останется 20 футболисток, которые и отправятся в Финляндию.

Первую столицу в зборной представят полузащитницы:

 Анастасия Мисишин и Алина Городецкая (обе - «ХОВУФКиС», Харьков)

13 мая команда начнет свой турнирный путь матчем против хозяев, игра начнется в 17.00. 15 мая запланирована встреча против Швейцарии (начало - в 13.00), а 17-го числа подопечные Сергея Сапронова сойдутся с литовцами (10.00). 

Все поединки пройдут на «Ериккила Арене».

Источник:   womensfootball.com.ua
 Тэги:  футбол, женский, харьков, сборная, финляндия
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.05 Спорт Харьковский «Металлист 1925» разгромно проиграл на выезде 02.05 Спорт ФК «Волчанск» вышел в финал Кубка Украины среди аматорских команд 15.04 Спорт Футбол. Горняки в Харькове не дали взойти Заре (ВИДЕО)
 
 

Видео

Как в Харькове будут праздновать 9 Мая
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 