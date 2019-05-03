03.05.2019 13:50

Юных харьковчанок призвали защитить честь украинского футбола на международном турнире в Финляндии

Сборная Украины WU16 начинает подготовку к «Турниру Развития» УЕФА



ФОТО: womensfootball.com.ua

Девичья сборная Украины, составленная из игроков 2003-2004 годов рождения, начнет первый в этом году учебно-тренировочный сбор перед товарищеским турниром, который пройдет в Финляндии.

По итогам Чемпионата Украины WU-16 в высшей лиге, что 25 апреля завершился в Николаеве, наставник украинок Сергей Сапронов окончательно определился со списком игроков.

Тренерский штаб соберет команду 7 мая в Пуще-Водице, где девушки будут готовиться до 12-го числа. По результатам НТЗ с 22-х игроков, вызванных в сборную, останется 20 футболисток, которые и отправятся в Финляндию.

Первую столицу в зборной представят полузащитницы:

Анастасия Мисишин и Алина Городецкая (обе - «ХОВУФКиС», Харьков)

13 мая команда начнет свой турнирный путь матчем против хозяев, игра начнется в 17.00. 15 мая запланирована встреча против Швейцарии (начало - в 13.00), а 17-го числа подопечные Сергея Сапронова сойдутся с литовцами (10.00).

Все поединки пройдут на «Ериккила Арене».