Юных харьковчанок призвали защитить честь украинского футбола на международном турнире в Финляндии

Сборная Украины WU16 начинает подготовку к «Турниру Развития» УЕФА
Девичья сборная Украины, составленная из игроков 2003-2004 годов рождения, начнет первый в этом году учебно-тренировочный сбор перед товарищеским турниром, который пройдет в Финляндии.
По итогам Чемпионата Украины WU-16 в высшей лиге, что 25 апреля завершился в Николаеве, наставник украинок Сергей Сапронов окончательно определился со списком игроков.
Тренерский штаб соберет команду 7 мая в Пуще-Водице, где девушки будут готовиться до 12-го числа. По результатам НТЗ с 22-х игроков, вызванных в сборную, останется 20 футболисток, которые и отправятся в Финляндию.
Первую столицу в зборной представят полузащитницы:
Анастасия Мисишин и Алина Городецкая (обе - «ХОВУФКиС», Харьков)
13 мая команда начнет свой турнирный путь матчем против хозяев, игра начнется в 17.00. 15 мая запланирована встреча против Швейцарии (начало - в 13.00), а 17-го числа подопечные Сергея Сапронова сойдутся с литовцами (10.00).
Все поединки пройдут на «Ериккила Арене».
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В этот день 1991 года была подписана «Виндхукская декларация», призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер.
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