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03.05.2019  15:11   

Водное поло: в Харькове пройдут два турнира

В Харькове пройдут соревнования по водному поло.


//sportevents.kharkiv.ua
С 04 по 6 мая 2019 в бассейне КУ «МСДЮСШОР по водным видам спорта Яны Клочковой» (ул. Динамовская, 5-А) пройдут соревнования по водному поло.
 
Турнир «Кубок Победы» пройдет среди мужских юношеских команд. 
 
Торжественное открытие соревнований 4 мая в 17.15.
 
С 08 по 10 мая 2019 в бассейне спортивного комплекса НТУ «ХПИ» (ул. Алчевских, 50-А) проводится открытый юниорский турнир по водному поло памяти двукратного олимпийского чемпиона А.С.  Баркалова.
 
 В программе соревнований:
 
 8 мая
 
 11.00 - сборная Украины - сборная Литвы;
 
 12.30 - открытие соревнований;
 
 12.45 - сборная Азербайджана - сборная Грузии
 
 9 мая
 
 11.00 - сборная Украины-сборная Азербайджана;
 
 12.30 - сборная Грузии - сборная Литвы;
 
 10 мая
 
 11.00 - сборная Литвы - сборная Азербайджана;
 
 12.30 - сборная Украины - сборная Грузии;
 
 13.30 - награждение победителей и призеров соревнований
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  водное поло, турнир, харьков
 
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