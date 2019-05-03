03.05.2019 15:47

Футбол. До финала школьной лиги - считанные дни

В начале недели определятся чемпионы школьной футбольной лиги сезона 2018/2019.



Футбол. До финала школьной лиги - считанные дни



Городской этап Харьковской школьной футбольной лиги сезона 2018/2019 среди юношей и девушек будет проходить 6 и 7 мая с 10.00 до 15.00 на мини-футбольных полях Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького (ул. Сумская, 81).

6 мая состоятся предварительные игры городского этапа, а 7 мая состоятся Финальные игры где и определятся чемпионы и призеры лиги.

В городском этапе футбольной лиги примут участие победители районных этапов, а это 9 команд юношей общеобразовательных учебных заведений города и 9 команд девушек соответственно, а именно от:

Киевского района - школы №164 (девушки) и №164 (юноши), Немышлянская района - школа №145 (девушки) и гимназия №14 (юноши), Шевченковского района - школы №150 (девушки) и №51 (юноши), Холодногорский района - гимназия №13 (девушки) и №152 (юноши), слободских района - школы №68 (девушки) и №20 (юноши), Московского района - школы №138 (девушки) и №58 (юноши), Новобаварского района - специализированная школа №93 (девушки) и школа №65 (юноши), Основ`янського района - школы № 35 (девушки) и №53 (юноши), индустриального района - школа №113 (девушки) и гимна ия №163 (юноши) .

Отметим, что 7 мая будет организована трансляция финальных игр футбольной лиги, которая будет проходит на YouTube-канале Kharkov Sport City с 10.00.

Напомним, что Торжественное закрытие школьных лиг сезона 2018/2019 Состоится 15 мая в одном из лучших спортивных комплексов Украины - харьковском Дворце спорта «Локомотив», який расположен по адресу ул. Большая Панасовская, 90/1 (бывшая ул. Котлова).