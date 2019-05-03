03.05.2019 16:49

Маунтинбайк. В Харькове состязаются сильнейшие спортсмены страны

В Харькове проходят чемпионаты по маунтинбайку и кросс-кантри.



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Чемпионат Украины по маунтинбайку (горного велосипеда) в эстафетной командной гонке проходит сегодня, 3 мая, в Харькове.

В нем принимают участие около 160 спортсменов от 13 до 30 лет со всей Украины - Запада и Центра страны, а также Донецкой и Луганской областей. Харьков представили три команды, в числе которых - чемпионы Украины, мастера спорта.

Как сообщил организатор соревнований, директор харьковского велоцентр Сергей Симоненко, дистанция для одного участника составляет 5 км. Команды состоят из пяти спортсменов, каждый из которых проезжает круг и передает эстафету следующему. Таким образом, все команды проезжают по пять кругов - 25 км Лесопарком с выездом на велодорожка. Победит тот, кто быстрее преодолеет трассу по пересеченной местности с подъемами и спусками. Победители и призеры будут удостоены звания мастеров спорта.

По словам Сергея Симоненко, чемпионат Украины по маунтинбайку в Харькове проводили и раньше, но сейчас впервые собрали участников на базе велоцентр и на новой трассе. «Трасса построена таким образом, чтобы за соревнованиями можно было наблюдать. Это сделано для популяризации нашего вид спорта. Соревнования видно из велодорожки вдоль Белгородского шоссе и с улицы Сумской », - сообщил он.

Участник чемпионата 18-летний Алексей Лавренко из Кривого Рога отметил, что это действительно дает свои результаты, и велоспорт в Харькове развивается. Сегодня он представляет команду Харьковского государственного высшего училища физической культуры №1, где учится. По его словам, он тренируется практически каждый день и за неделю проезжал 400 км.

«После того, как построили вело, велодорожка, я стал видеть гораздо больше велосипедистов, которые выезжают с детьми, обычных любителей, которые здесь тренируются. Мы, профессиональные спортсмены, часто сюда выезжаем. Надеюсь, что такие соревнования, как сегодня, будут проходить регулярно », - отметил Алексей Лавренко.

Отметим, также в Харькове 2 мая прошел этап Кубка Украины по кросс-кантри, а завтра, 4 мая, состоится этап чемпионата Украины по кросс-кантри. Это групповая гонка, когда участники стартуют одновременно и вместе проезжают несколько кругов. Сергей Симоненко отметил, что в ходе соревнований, которые уже прошли, старшие участники преодолели 30 км (шесть кругов), младшие - 10 км. Всего в харьковских гонках принимают участие 200 спортсменов. Победителям и призерам вручат кубки, дипломы, медали и призы.

Ждет победы и 19-летний Виталий Гладьо из Ровно. «Благодаря таким соревнованиям есть возможность увидеть Украину, новые города, завести знакомства, испытать новые трассы и получить новый спортивный опыт. Силу духа нужно иметь, чтобы заниматься и побеждать », - сказал велогонщик.

Отметим, что соревнования в Харькове стали подготовкой к отборочному чемпионату Украины по олимпийскому кросс-кантри, который состоится в июле в Черновцах. На нем определят лучших для участия в гонках мирового уровня.