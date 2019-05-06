06.05.2019 10:28

Международный турнир памяти Баркалова пройдет в Харькове

Открытый юниорский турнир по водному поло памяти двухкратного олимпийского чемпиона А.С. Баркалова пройдет с 8 по 10 мая в бассейне спорткомплекса НТУ «ХПИ» (ул. Алчевских, 50-а).



// objectiv.tv

В соревнованиях примут участие сборные команды по водному поло из Литвы, Грузии, Азербайджана и Украины.

Программа соревнований:



8 мая:

11:00 – сборная Украины – сборная Литвы;

12:30 – открытие соревнований;

12:45 – сборная Азербайджана – сборная Грузии;



09 мая:

11:00 – сборная Украины – сборная Азербайджана;

12:30 – сборная Грузии – сборная Литвы;



10 мая:

11:00 – сборная Литвы – сборная Азербайджана;

12:30 – сборная Украины – сборная Грузии;

13:30 – награждение победителей и призеров соревнований.



Также 6 мая в бассейне КУ «ГСДЮСШОР по водным видам спорта Яны Клочковой» завершаются соревнования по водному поло «Кубок Победы» среди мужских юношеских команд.