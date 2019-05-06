Международный турнир памяти Баркалова пройдет в Харькове

Открытый юниорский турнир по водному поло памяти двухкратного олимпийского чемпиона А.С. Баркалова пройдет с 8 по 10 мая в бассейне спорткомплекса НТУ «ХПИ» (ул. Алчевских, 50-а).
В соревнованиях примут участие сборные команды по водному поло из Литвы, Грузии, Азербайджана и Украины.
Программа соревнований:
8 мая:
11:00 – сборная Украины – сборная Литвы;
12:30 – открытие соревнований;
12:45 – сборная Азербайджана – сборная Грузии;
09 мая:
11:00 – сборная Украины – сборная Азербайджана;
12:30 – сборная Грузии – сборная Литвы;
10 мая:
11:00 – сборная Литвы – сборная Азербайджана;
12:30 – сборная Украины – сборная Грузии;
13:30 – награждение победителей и призеров соревнований.
Также 6 мая в бассейне КУ «ГСДЮСШОР по водным видам спорта Яны Клочковой» завершаются соревнования по водному поло «Кубок Победы» среди мужских юношеских команд.
Звезды предоставят возможность добиться успеха практически в любых областях. Главное – не зевать! Ключом к успеху будет дружелюбная общительность.
В Харькове до самого вечера будет держаться облачная погода, и лишь под конец дня небо очистится. Без осадков.
6 мая 1995 года в Харькове введен в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
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