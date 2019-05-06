Главная Новости Спорт Международный турнир памяти Баркалова пройдет в Харькове
06.05.2019  10:28   

Международный турнир памяти Баркалова пройдет в Харькове

Открытый юниорский турнир по водному поло памяти двухкратного олимпийского чемпиона А.С. Баркалова пройдет с 8 по 10 мая в бассейне спорткомплекса НТУ «ХПИ» (ул. Алчевских, 50-а).


// objectiv.tv

В соревнованиях примут участие сборные команды по водному поло из Литвы, Грузии, Азербайджана и Украины.

Программа соревнований:

8 мая:
11:00 – сборная Украины – сборная Литвы;
12:30 – открытие соревнований;
12:45 – сборная Азербайджана – сборная Грузии;

09 мая:
11:00 – сборная Украины – сборная Азербайджана;
12:30 – сборная Грузии – сборная Литвы;

10 мая:
11:00 – сборная Литвы – сборная Азербайджана;
12:30 – сборная Украины – сборная Грузии;
13:30 – награждение победителей и призеров соревнований.

Также 6 мая в бассейне КУ «ГСДЮСШОР по водным видам спорта Яны Клочковой» завершаются соревнования по водному поло «Кубок Победы» среди мужских юношеских команд.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  водное поло, турнир, харьков
 
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