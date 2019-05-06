06.05.2019 15:41

Стрельба из лука. Харьковчане собрали медальный урожай во Львове

Харьковские лучники одержали победу на всеукраинских соревнованиях во Львове.



//city.kharkov.ua

Харьковские лучники одержали победу на всеукраинских соревнованиях во Львове

Харьковские спортсмены завоевали призовые места на всеукраинских соревнованиях «Олимпийские надежды» по стрельбе из лука среди юниоров и кадетов, которые завершились 4 мая во Львове.

В мероприятии приняли участие спортсмены из семи областей Украины, а также Польши, которые соревновались в категории «классический лук».

Так, среди юниоров в личном первенстве 1-е и 2-е места заняли воспитанники СДЮСШОР «Коммунар» Михаил Бойко и Владимир Каменский. В командном зачете 1-е место завоевала команда «Харьковская-1» в составе Никиты Кравчука, Михаила Бойко и Владимира Каменского.

Также в командном первенстве среди юниоров среди смешанных команд представители «Харьковской-1» Ирина Третьякова и Никита Кравчук заняли 2-е место. Среди кадетов в этой категории команда «Харьковская-1», которую представили Валерия Онищук и Тарас Трифанов, завоевала 3-е место.

Отметим, в рейтинге юниорской сборной команды Украины по стрельбе из лука по результатам соревнований 2019 года Михаил Бойко занимает 3-е место, а Ирина Третьякова – 4-е.