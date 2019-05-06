Главная Новости Спорт В Харькове скончался известный шахматист
06.05.2019  19:19   

В Харькове скончался известный шахматист

Умер шахматист, заслуженный тренер Украины Александр Наумович Вайсман.


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В Харькове на 81-м году жизни скончался известный шахматист, заслуженный тренер Украины Александр Наумович Вайсман.
 
Спортсмен был чемпионом Украины-1975, наставником Валерия Неверова, Бориса Альтермана, Александра Голощапова, Антона Коробова, Александра Береловича, Татьяны Василевич и других. 
 
Как шахматист Вайсман побеждал многих известных шахматистов калибра Ґаты Камского, Алексея Дреева. С 1991 года выступал за сборную Израиля. В конце 90-х годов прошлого столетия был секундантом легендарного Гарри Каспарова. 
 
Выражаем искренние соболезнования родным и близким. 
 
Вечная память!
Источник:   Главком
 Тэги:  вайсман, смерть, харьков, шахматы
 
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