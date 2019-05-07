Главная Новости Спорт Футбол. В Харькове - поединки за титул сильнейшего в школьной лиге (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
07.05.2019  13:14   

Футбол. В Харькове - поединки за титул сильнейшего в школьной лиге (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

Трансляция финальных игр Харьковской школьной футбольной лиги сезона 2018/2019.


//dozor.kharkov.ua
Сегодня с 10.00 в поединках сильнейших определяются победитель и призеры футбольной лиги среди юношей и девушек.
 
Трансляция матчей проходит на YouTube-канале Kharkov Sport City и на сайте "Харьков спортивный".
 
 Напомним, что городской этап Харьковской школьной футбольной лиги сезона 2018/2019 среди юношей и девушек проходит 6 и 7 мая с 10.00 до 15.00 на мини-футбольных полях Центрального парка культуры и отдыха им.  М. Горького (ул. Сумская, 81).  6 мая состоялись предыдущие игры городского этапа, а сеголня, 7 мая - финальные игры где и определятся чемпионы и призеры лиги.
Тэги:  футбол, финал школьной лиги, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.05 Спорт Футбол. Харьковский Металлист 1925 вернулся в тройку сильнейших (ФОТО, ВИДЕО) 03.05 Спорт Футбол. До финала школьной лиги - считанные дни 03.05 Спорт Юных харьковчанок призвали защитить честь украинского футбола на международном турнире в Финляндии
 
 

Видео

Футбол. Харьковский "Металлист 1925" вернулся в тройку сильнейших. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 