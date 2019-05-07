07.05.2019 13:14

Футбол. В Харькове - поединки за титул сильнейшего в школьной лиге (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

Трансляция финальных игр Харьковской школьной футбольной лиги сезона 2018/2019.



//dozor.kharkov.ua

Сегодня с 10.00 в поединках сильнейших определяются победитель и призеры футбольной лиги среди юношей и девушек.

Напомним, что городской этап Харьковской школьной футбольной лиги сезона 2018/2019 среди юношей и девушек проходит 6 и 7 мая с 10.00 до 15.00 на мини-футбольных полях Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького (ул. Сумская, 81). 6 мая состоялись предыдущие игры городского этапа, а сеголня, 7 мая - финальные игры где и определятся чемпионы и призеры лиги.