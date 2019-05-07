07.05.2019 15:41

В Харькове состоится пробег в честь 9 Мая

Пробег, посвященный Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, состоится 9 мая в поселке Пятихатки.



//city.kharkov.ua

В поселке Пятихатки состоится пробег, посвященный Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Участники будут соревноваться на дистанциях 3, 5, 10 и 20 км. В забеге могут принять участие все желающие.

Старт пробега - возле спорткомплекса ХФТИ.

Время старта:

10:30 - 3 км;

11:00 - 5, 10 и 20 км.