Главная Новости Спорт В Харькове состоится пробег в честь 9 Мая
07.05.2019  15:41   

В Харькове состоится пробег в честь 9 Мая

Пробег, посвященный Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, состоится 9 мая в поселке Пятихатки.


//city.kharkov.ua
В поселке Пятихатки состоится пробег, посвященный Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.
 
Участники будут соревноваться на дистанциях 3, 5, 10 и 20 км. В забеге могут принять участие все желающие. 
 
Старт пробега - возле спорткомплекса ХФТИ. 
 
Время старта:
10:30 - 3 км;
11:00 - 5, 10 и 20 км.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  пробег, 9 мая, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.11 Спорт В Харькове пройдет всеукраинский пробег за равенство 22.06 Спорт Открыта регистрация на пробег в Харьковском аэропорту 15.05 Спорт В центре Харькова прошел женский забег «Women Run»
 
 

Видео

Рабинович: сразу же после выборов в парламент мы сможем существенно снизить цену на газ. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 