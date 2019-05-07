07.05.2019 17:31

Сергей Белый с мировым рекордом выиграл чемпионат Европы

Харьковчанин занял первое место среди мужчин в весе до 105 кг на соревнованиях по пауэрлифтингу, которые прошли с 28 апреля по 4 мая в чешском городе Пльзень.



// ХОГА

На счету Сергея Белого были 417.5 кг в приседании и 315 кг – в жиме лежа, что потянуло на «малые» золотые медали, а также 360 кг – в становой тяге («малая» серебряная медаль). По сумме троеборья Сергей поднял, таким образом, 1092.5 кг, что стало новым мировым рекордом. Предварительный результат еще одного украинца Дмитрия Семененко подопечный Заслуженного тренера Украины Леонида Плотницкого превзошел на 2.5 кг.



По информации Управления по делам молодежи и спорта ХОГА, второе место в этой весовой категории занял еще один украинец Даниил Ковалев из Краматорска Донецкой области, результат которого по сумме троеборья был 1030 кг. «Бронза» досталась французу Алену Гринье (1000 кг).



Еще одна харьковская спортсменка Наталья Гаргуновская заняла третье место в соревнованиях среди женщин в весовой категории до 63 кг, показав результат 515 кг по сумме троеборья. Превзойти результат Натальи смогли лишь россиянка Дарья Ломацкая (552.5 кг) и норвежка Элин Йоргенсен, которая с результатом 555 кг стала чемпионкой.



Всего на этом чемпионате Европы украинцы совместными усилиями трех возрастных групп: взрослые, юниоры и юноши – завоевали 14 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых медалей, а также заняли первые общекомандные места среди мужчин и девушек, вторые места – в соревнованиях среди юниоров и юниорок и третье – среди женщин.