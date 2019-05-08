Назвали чемпионов Харьковской школьной футбольной лиги сезона 2018/2019

6 и 7 мая на мини-футбольных полях Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького прошел городской этап Харьковской школьной футбольной лиги среди юношей и девушек.
В городском этапе футбольной лиги приняли участие победители районных этапов, а это 9 команд юношей общеобразовательных учебных заведений города и 9 команд девушек соответственно.
6 мая состоялись предварительные игры городского этапа, а 7 мая состоялись финальные игры где и определились чемпионы и призеры лиги.
Звание Чемпиона Харьковской школьной футбольной лиги среди юношей сезона 2018/2019 получила команда с общеобразовательной школы №51 Шевченковского района.
Команда общеобразовательной школы №20 Слободского района стала серебряным призером.
Б ронзовим призером футбольной лиги стала Гимназия №152 Московского района.
Звание Чемпиона Харьковской школьной футбольной лиги среди девушек сезона 2018/2019 получила команда с общеобразовательной школы №145 Немышлянская района. Команда общеобразовательной школы №68 Слободского района стала серебряным призером, а бронзовым призером футбольной лиги стала общеобразовательная школа №164 Киевского района.
День обещает быть противоречивым, поэтому ответственные проекты лучше отложить, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора новой мебели.
Среда будет пасмурной, температура начнет снижаться. Ночью и утром кратковременный дождь, днем и вечером – дождь c грозой, местами град, шквалы 15-20 м/с.
Президент Украины в 2015 году подписал указ, которым объявил 8 мая национальным праздником – Днем памяти и примирения.
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