08.05.2019 14:21

Назвали чемпионов Харьковской школьной футбольной лиги сезона 2018/2019

6 и 7 мая на мини-футбольных полях Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького прошел городской этап Харьковской школьной футбольной лиги среди юношей и девушек.



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В городском этапе футбольной лиги приняли участие победители районных этапов, а это 9 команд юношей общеобразовательных учебных заведений города и 9 команд девушек соответственно.

6 мая состоялись предварительные игры городского этапа, а 7 мая состоялись финальные игры где и определились чемпионы и призеры лиги.

Звание Чемпиона Харьковской школьной футбольной лиги среди юношей сезона 2018/2019 получила команда с общеобразовательной школы №51 Шевченковского района.

Команда общеобразовательной школы №20 Слободского района стала серебряным призером.

Б ронзовим призером футбольной лиги стала Гимназия №152 Московского района.

Звание Чемпиона Харьковской школьной футбольной лиги среди девушек сезона 2018/2019 получила команда с общеобразовательной школы №145 Немышлянская района. Команда общеобразовательной школы №68 Слободского района стала серебряным призером, а бронзовым призером футбольной лиги стала общеобразовательная школа №164 Киевского района.