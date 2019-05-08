Юные синхронистки успешно выступили в Мировой серии

Харьковские спортсменки завоевали 2 серебряные и 3 бронзовые медали на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Китае.
Наибольшее количество наград получила харьковчанка Александра Бурдова. Она завоевала «серебро» в технической программе соло с результатом 84.0224 б., уступив лишь Жаклин Симоне из Канады (88.3898 б.).
Вместе с другой харьковской спортсменкой Анной Носовой Александра завоевала бронзовые медали в технической (83.4550) и произвольной (85.3667) программах дуэтов. Вторые места были у француженки Лауры и Шарлотты Трембле (85.6091 - в технической и 88.5667 - в произвольной программе), а победительницами стали канадки Жаклин Симоне и Клаудия Холзнер (87.7402 и 89.8667)
В командных соревнованиях Александра Бурдова, Анна Носова, Анастасия Кулик, Ангелина Овчинникова, Дарья Корнеева, Олеся Деревянченко, Евгения Лихман, Валерия Шило и киевлянки София и Екатерина Стуленковы завоевали серебряную и бронзовую медали. Серебряными призерами они стали в соревнованиях комбинированных групп с результатом 86.2667 б. Первое место было за командой из Китая (94.9000).
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