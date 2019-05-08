08.05.2019 15:49

Танцевальный спорт. На выходных - Международные соревнования East Ukrainian Cup-2019

В Харькове 11-12 мая 2019 года город в спорткомплексе «Локомотив» имени Г. Кирпы - престижный Международный турнир.



//sportevents.kharkiv.ua

В рамках турнира состоится Открытый чемпионат города Харькова по танцевальному спорту, а также 2 Кубка Украины в категориях "Молодежь до 21" по 10 танцам и "Ювеналы до 12" по 8 танцам.

Международный командный турнир, который будет апогеем мероприятия, примет гостей из более чем семи стран мира, таких как Польша, Германия, Турция, Израиль, Молдова, Беларусь, Босния и Герцеговина. Участники команд-гостей из зарубежья, а также лучшие представители танцевального спорта страны будут бороться за трофей в четырех категориях международной серии соревнований WDSF.

Турнир планируют посетить более 900 пар из 18 областей Украины, среди которых – Сумская, Одесская Донецкая, Полтавская, Житомирская, Киевская, Днепропетровская, Львовская, Николаевская, Херсонская и другие области, а также наши иностранные гости.

Оценивать соревнования, помимо 9 приглашенных иностранных специалистов, будут около 50-ти лучших судей страны (35 из которых – судьи Национальной и Международной категорий).

Это событие в области танцевального спорта – одно из наиболее значимых для Украины и Харькова! Ведущие танцевальные дуэты страны и зарубежья украсят паркет своими выступлениями.

«East Ukrainian Cup-2019» в очередной раз должен подтвердить реноме Харькова как танцевальной столицы.

В утреннем и дневном отделениях 11 мая будут проходить Национальные Кубки и отборочные соревнования в рейтинговых и международных категориях. А в вечернем отделении, которое начнется в 19:00, пройдут финальные выступления и Международный командный турнир.

Также Вас ждут показательные выступления от ведущих профессиональных пар страны и приглашенных гостей.

12 мая – день классификационных соревнований.

Организаторы турнира Ольга и Сергей Полуляховы приглашают Вас на праздник танца!