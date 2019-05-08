В Харькове состоялся очередной этап кубка мира «для авиастроителей»

2-3 мая состоялись международные соревнования по авиамоделированию.
Официальное название этапа : - Кубок Варшавы ,Этап кубка Мира по кордовым моделям - F2ABC (ІІI ранг).
Подобные турниры «Ставят на крыло» не только будущих летчиков и авиаконструкторов - они дают жизненные ориентиры для "запутавшеся в социальных сетях" молодежи.
Основными участниками подобных соревнований, помимо профессионально занимающихсяавиамоделированием, являются воспитанники некогда популярных струдий - станций юных техников. Посетители и участники турнира отметили высокий профессионализм организаторов и острую конкурентную борьбу.
Харьков в очередной раз показал, что способен не только принимать соревнования высокого ранга, но и подтвердить статус города перспективного для юрых и профессиональных авиастроителей.
«Это первая ступенька в соревнованиях такого уровня, - омечают руководители станции юных техников из города Каменское (бывший Днепродзержинск). - Мы целенаправленно стремимся к поставленным высоким целям и достижениям! Самые высокие победы у наших воспитанников еще впереди!»
Участники турнира была награждены именными кубками и призами.
День обещает быть противоречивым, поэтому ответственные проекты лучше отложить, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора новой мебели.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет. Утром и днем грозы, местами шквал 15-20 м/с.
Президент Украины в 2015 году подписал указ, которым объявил 8 мая национальным праздником – Днем памяти и примирения.
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давл.:
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