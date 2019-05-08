08.05.2019 15:55

В Харькове состоялся очередной этап кубка мира «для авиастроителей»

2-3 мая состоялись международные соревнования по авиамоделированию.



//sobitie.com.ua

Официальное название этапа : - Кубок Варшавы ,Этап кубка Мира по кордовым моделям - F2ABC (ІІI ранг).

Подобные турниры «Ставят на крыло» не только будущих летчиков и авиаконструкторов - они дают жизненные ориентиры для "запутавшеся в социальных сетях" молодежи.

Основными участниками подобных соревнований, помимо профессионально занимающихсяавиамоделированием, являются воспитанники некогда популярных струдий - станций юных техников. Посетители и участники турнира отметили высокий профессионализм организаторов и острую конкурентную борьбу.

Харьков в очередной раз показал, что способен не только принимать соревнования высокого ранга, но и подтвердить статус города перспективного для юрых и профессиональных авиастроителей.

«Это первая ступенька в соревнованиях такого уровня, - омечают руководители станции юных техников из города Каменское (бывший Днепродзержинск). - Мы целенаправленно стремимся к поставленным высоким целям и достижениям! Самые высокие победы у наших воспитанников еще впереди!»

Участники турнира была награждены именными кубками и призами.