Главная Новости Спорт В Харькове состоялся очередной этап кубка мира «для авиастроителей»
08.05.2019  15:55   

В Харькове состоялся очередной этап кубка мира «для авиастроителей»

2-3 мая состоялись международные соревнования по авиамоделированию.


//sobitie.com.ua

Официальное название этапа : - Кубок Варшавы ,Этап кубка Мира по кордовым моделям - F2ABC (ІІI ранг).

Подобные турниры «Ставят на крыло» не только будущих летчиков и авиаконструкторов - они дают жизненные ориентиры для "запутавшеся в социальных сетях" молодежи.

Основными участниками подобных соревнований, помимо профессионально занимающихсяавиамоделированием, являются воспитанники некогда популярных струдий - станций юных техников. Посетители и участники турнира отметили высокий профессионализм организаторов и острую конкурентную борьбу.

Харьков в очередной раз показал, что способен не только принимать соревнования высокого ранга, но и подтвердить статус города перспективного для юрых и профессиональных авиастроителей.

«Это первая ступенька в соревнованиях такого уровня, - омечают руководители  станции юных техников из города Каменское (бывший Днепродзержинск). - Мы целенаправленно стремимся к поставленным высоким целям и достижениям! Самые высокие победы у наших воспитанников еще впереди!»

Участники турнира была награждены именными кубками и призами.

 

 

 

 

 

 

 

Источник:   Событие
 Тэги:  спорт, авиамоделирование, харьков, этап, кубок
 
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