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08.05.2019  16:49   

Бадминтон. Финал школьной лиги: как это было (ФОТО, ВИДЕО)

Видеоотчет о решающих поединках бадминтонистов.


//sportevents.kharkiv.ua
Предлагаем Вашему вниманию видеоотчет о городском этапе Харьковской школьной бадминтонной лиги сезона 2018/2019
 
Решающие схватки проходили в спортивном зале КУ «ШВСМ» 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  бадминтон, финал школьной лиги, харьков
 
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