Бадминтон. Финал школьной лиги: как это было (ФОТО, ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 8 мая День обещает быть противоречивым, поэтому ответственные проекты лучше отложить, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора новой мебели.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 9 мая Облачная погода будет держаться до самого вечера. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет. Утром и днем грозы, местами шквал 15-20 м/с.