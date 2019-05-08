Главная Новости Спорт Лучники Украины сразятся за кубок Харьковского городского головы
08.05.2019  17:02   

Лучники Украины сразятся за кубок Харьковского городского головы

С 9 по 12 мая 2019 года на спортивной базе КСК «Коммунар» пройдут всеукраинские соревнования по стрельбе из лука на «Кубок Харьковского городского головы».


// РЕДПОСТ

В соревнования примут участие около 150 спортсментов из девяти областей Украины.

Программа соревнований:

9 мая
9:00–10:00 стрельба на длинных дистанциях (классический и блочный лук),
10:00 – торжественное открытие соревнований;
10:30 – 16:00 соревнования

11, 12 мая
9:00 до 16:00 – соревнования

12 мая
9:00–16:00 – полуфиналы и финалы
16:00 – награждение победителей и призеров соревнований.

Тэги:  стрельба из лука, харьков
 
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