Лучники Украины сразятся за кубок Харьковского городского головы

С 9 по 12 мая 2019 года на спортивной базе КСК «Коммунар» пройдут всеукраинские соревнования по стрельбе из лука на «Кубок Харьковского городского головы».
В соревнования примут участие около 150 спортсментов из девяти областей Украины.
Программа соревнований:
9 мая
9:00–10:00 стрельба на длинных дистанциях (классический и блочный лук),
10:00 – торжественное открытие соревнований;
10:30 – 16:00 соревнования
11, 12 мая
9:00 до 16:00 – соревнования
12 мая
9:00–16:00 – полуфиналы и финалы
16:00 – награждение победителей и призеров соревнований.
День обещает быть противоречивым, поэтому ответственные проекты лучше отложить, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора новой мебели.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет. Утром и днем грозы, местами шквал 15-20 м/с.
Президент Украины в 2015 году подписал указ, которым объявил 8 мая национальным праздником – Днем памяти и примирения.
влажн.:
давл.:
ветер: