08.05.2019 17:02

Лучники Украины сразятся за кубок Харьковского городского головы

С 9 по 12 мая 2019 года на спортивной базе КСК «Коммунар» пройдут всеукраинские соревнования по стрельбе из лука на «Кубок Харьковского городского головы».



// РЕДПОСТ

В соревнования примут участие около 150 спортсментов из девяти областей Украины.



Программа соревнований:



9 мая

9:00–10:00 стрельба на длинных дистанциях (классический и блочный лук),

10:00 – торжественное открытие соревнований;

10:30 – 16:00 соревнования



11, 12 мая

9:00 до 16:00 – соревнования



12 мая

9:00–16:00 – полуфиналы и финалы

16:00 – награждение победителей и призеров соревнований.