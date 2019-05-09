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09.05.2019  14:28   

В Харькове проходит международный турнир по теннису

Международный профессиональный турнир «Kharkov Open» для теннисистов-колясочников проходит с 9 по 12 мая.


// city.kharkov.ua

8 мая в харьковском аэропорту встретили участников турнира, которые прибыли из Словакии, Чехии, Польши и Нидерландов. Спортсменов встречали вице-президент Харьковской общественной организации «Креавита» Елена Шингарева, депутат городского совета Габриел Михайлов.

По словам Елены Шингаревой, это шестой турнир для Харькова, и в этом году в нем принимают участие представители 11 стран.

«Такие турниры мировой профессиональной серии «UNIQLO Wheelchair Tennis Tour» проходят по всему миру, и для нас важно, что игроки приезжают именно к нам. Это показатель того, что у нас доступные европейские условия для пребывания и соревнований», - отметила Елена Шингарева.

По словам Габриела Михайлова, Харьков - единственный украинский город, где проходит турнир этой серии. Призовой фонд соревнований - 3 тыс. долларов.

«Многие игроки уже стали постоянными участниками нашего турнира. Это говорит о том, что в Харьков хотят приезжать снова. А мы стараемся обеспечить достойные и доступные условия игрокам», - отметил депутат горсовета.

Соревнования будут проходить в теннисном клубе «Спорт и корт» на ул. Дмитриевской, 12. Турнир проводится при поддержке Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Справка. Турнир «Kharkov Open» - это международный профессиональный турнир для теннисистов на инвалидных колясках. Официально входит в план теннисных турниров Международной теннисной федерации (International Tennis Federation) и проходит как часть мировой профессиональной серии «UNIQLO Wheelchair Tennis Tour».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  теннис, харьков
 
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