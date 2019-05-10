Международный танцевальный турнир пройдет на выходных в Харькове

Международные соревнования по танцевальному спорту «East Ukrainian Cup-2019» пройдут 11-12 мая в спорткомплексе «Локомотив» имени Г. Кирпы.
В рамках турнира состоится Открытый чемпионат города Харькова по танцевальному спорту. Также пройдут Кубки Украины в категориях «Молодежь до 21» по 10-ти видам танцев и «Ювеналы до 12» по 8-ми видам танцев.
Участниками международных соревнований станут танцоры из Польши, Германии, Турции, Израиля, Молдовы, Беларуси, Боснии и Герцеговины. Также турнир планируют посетить более 900 пар из 18 областей Украины, в частности, из Сумской, Одесской, Донецкой, Полтавской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Львовской, Николаевской, Херсонской и других областей. Спортсмены будут соревноваться в четырех категориях международной серии соревнований WDSF.
Оценивать выступления приглашены 9 иностранных специалистов, а также около 50-ти лучших судей страны.
В утреннем и дневном отделениях 11 мая пройдут национальные Кубки и отборочные соревнования в рейтинговых и международных категориях, а в вечернем отделении, которое начнется в 19:00, состоятся финальные выступления и международный командный турнир.
Также в программе соревнований - показательные выступления от ведущих танцоров Украины и зарубежья.
12 мая – день классификационных соревнований.
Всех желающих приглашают посетить праздник танца.
День хорош для умственной деятельности, творчества, решения нестандартных задач. С одной важной оговоркой: нужно преодолеть свою лень.
Облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без существенных осадков.
Весна – время, когда пробуждение природы в некоторых странах отмечается на государственном уровне.
влажн.:
давл.:
ветер: