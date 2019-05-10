Международный танцевальный турнир пройдет на выходных в Харькове

В рамках турнира состоится Открытый чемпионат города Харькова по танцевальному спорту. Также пройдут Кубки Украины в категориях «Молодежь до 21» по 10-ти видам танцев и «Ювеналы до 12» по 8-ми видам танцев.

Участниками международных соревнований станут танцоры из Польши, Германии, Турции, Израиля, Молдовы, Беларуси, Боснии и Герцеговины. Также турнир планируют посетить более 900 пар из 18 областей Украины, в частности, из Сумской, Одесской, Донецкой, Полтавской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Львовской, Николаевской, Херсонской и других областей. Спортсмены будут соревноваться в четырех категориях международной серии соревнований WDSF.

Оценивать выступления приглашены 9 иностранных специалистов, а также около 50-ти лучших судей страны.



В утреннем и дневном отделениях 11 мая пройдут национальные Кубки и отборочные соревнования в рейтинговых и международных категориях, а в вечернем отделении, которое начнется в 19:00, состоятся финальные выступления и международный командный турнир.



Также в программе соревнований - показательные выступления от ведущих танцоров Украины и зарубежья.



12 мая – день классификационных соревнований.



Всех желающих приглашают посетить праздник танца.