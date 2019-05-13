Футбол. Харьковский Металлист 1925 не удержал победу над Горняк-Спортом (ВИДЕО)
Желто-синие на последней минуте игры пропустили гол.
//metalist1925.com
Харьковский "Металлист 1925" в очередном матче Чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги сыграл на Полтавщине против «Горняка-Спорт". Харьковские футболисты первыми открыли счет в игре. На 39-й минуте игры отличился полузащитник Сергей Романов. Но хозяева смогли сравнять счет на последней минуте игры. Отличился полузащитник Владимир Корольков.
В следующей игре 15 мая во среду "Металлист 1925" сыграл в Ивано-Франковске против местного "Прикарпатье".
"Горняк-Спорт" - "Металлист 1925" - 1:1
Голы: Корольков 90 + 5 - Романов 39
В послематчевом комментарии главный тренер Металлиста 1925 Александр Горяинов отметил:
- Наверное, не хватило концентрации в обороне. Такие голы пропускать нельзя. Когда идет сброс и два игрока в плоскости наших ворот - это невозможно объяснить. Я спрашивал у игроков... Никто не может понять. Очень обидно в такой игре терять очки. Я не могу объяснить, почему так произошло.