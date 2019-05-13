13.05.2019 12:19

Футбол. Харьковский Металлист 1925 не удержал победу над Горняк-Спортом (ВИДЕО)

Желто-синие на последней минуте игры пропустили гол.



//metalist1925.com

Харьковский "Металлист 1925" в очередном матче Чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги сыграл на Полтавщине против «Горняка-Спорт". Харьковские футболисты первыми открыли счет в игре. На 39-й минуте игры отличился полузащитник Сергей Романов. Но хозяева смогли сравнять счет на последней минуте игры. Отличился полузащитник Владимир Корольков.

В следующей игре 15 мая во среду "Металлист 1925" сыграл в Ивано-Франковске против местного "Прикарпатье".

"Горняк-Спорт" - "Металлист 1925" - 1:1

Голы: Корольков 90 + 5 - Романов 39