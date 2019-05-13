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13.05.2019  12:02   

Харьковчанин исполнил самый сложный в мире прыжок в воду (ФОТО, ВИДЕО)

Бронзовый призер Олимпиады-2008 Алексей Пригоров отличился в Дублине (Ирландия).


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На очередном этапе мировой серии по клиффдайвингу (прыжкам с утесов с больших высот) Red Bull Cliff Diving World Series 2019 харьковский спортсмен Алексей Пригоров решился на исполнение умопомрачительного по сложности прыжка с множеством оборотов и вращений.

Все участники исполняли свои прыжки с искусственной конструкции, но внизу их ждал естественный водоем, а именно – воды залива Дублин, который является частью Ирландского моря. Далеко не идеальными были погодные условия. Воздух буквально разрывал холодный ветер, а вода на момент соревнований прогрелась лишь до 11 градусов тепла.

Несмотря на такие трудности, 31-летний харьковчанин исполнил свой прыжок идеально, о чем свидетельствует его безупречное вхождение в воду.

 

Источник:   Город Х
 Тэги:  прыжки, вода, харьков, дублин, трамплин, рекорд
 
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