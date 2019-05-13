13.05.2019 13:12

Стрельба из лука: Харьковчане выиграли Кубок городского головы

XII Всеукраинские соревнования по стрельбе из лука на Кубок Харьковского городского головы завершились 12 мая на базе Харьковской городской СДЮСШОР по стрельбе из лука «Коммунар».



//city.kharkov.ua

В турнире приняли участие более 80 спортсменов из Харькова, Киева и Киевской области, которые соревновались в категориях классического и блочного лука.

Так, в личном первенстве среди мужчин в классическом луке 1-е место завоевал Александр Сердюк, 2-е место - Валерий Мамонтов, 3-е место - Александр Грекулов.

Среди женщин также призовые места заняли харьковские спортсменки. Победителем турнира стала Дарья Павличенко, 2-е место получила Екатерина Дубровина, 3-е место - Валерия Онищук.

В категории «блочный лук» в личном зачете также золотую и серебряную медали завоевали харьковчане - Александр Соколов и Вадим Головко, а 3-е место занял спортсмен из Киевской области Дмитрий Львовский. Среди женщин этой категории победительницей стала представительница Киевской области Анна Пархоменко, 2-е и 3-е места заняли харьковчанки Диана Мурашко и Вера Охотская.

Среди смешанных команд в классическом луке победителем стала команда Школы высшего спортивного мастерства, которую представили Римма Гарамова и Максим Колесник, 2-е место завоевала команда «Харьков-1» в составе Екатерины Дубровиной и Валерия Мамонтова, а 3-е место досталось команде «Спартак» - Валерии Онищук и Александру Геркулову.

В командных соревнованиях по блочному луку победу одержала команда Федерации стрельбы из лука Харьковской области (Диана Мурашко и Юрий Дорошенко), на 2-м месте – команда «Харьков-1» (Вера Охотская и Вадим Головко), 3-е место досталось команде «ХНУ-1» (Дарья Чередниченко и Денис Хоменко).