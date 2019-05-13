13.05.2019 14:41

Игра Патриот: на выходных финальные поединки

В Харькове определят лучшие команды по военно-спортивной подготовке среди школьников.



//city.kharkov.ua

Финальные соревнования военно-спортивной игры «Патриот» пройдут 18 и 19 мая в Харькове.

По словам организаторов, целью игры является проверка теоретической, практической, физической и психологической подготовки молодежи к защите Отечества и прохождению военной службы в Вооруженных Силах Украины или других военных формированиях Украины.

В этом году соревнования пройдут в Харькове в 17-й раз. В них примут участие сборные команды старшеклассников-допризывников, которые победили в районных этапах игры «Патриот».

Так, 18 мая на стадионе «Звезда» (ул. Динамовская, 3-а) команды будут соревноваться в стрельбе, строевой и теоретической подготовке, а также пройдут показательные выступления. 19 мая на базе полевой площадки микрорайона «Залютино» участники соревнований будут сдавать нормативы по тактической подготовке и навыкам преодоления препятствий в ходе тактико-специальной игры.

Открытие соревнований – в 9:00.

Награждение победителей состоится 19 мая, начало - в 15:00.

Организаторы соревнований - Департамент образования Харьковского городского совета и Всеукраинская федерация военно-спортивного многоборья.