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13.05.2019  14:41   

Игра Патриот: на выходных финальные поединки

В Харькове определят лучшие команды по военно-спортивной подготовке среди школьников.


//city.kharkov.ua
Финальные соревнования военно-спортивной игры «Патриот» пройдут 18 и 19 мая в Харькове.
 
По словам организаторов, целью игры является проверка теоретической, практической, физической и психологической подготовки молодежи к защите Отечества и прохождению военной службы в Вооруженных Силах Украины или других военных формированиях Украины.
 
В этом году соревнования пройдут в Харькове в 17-й раз. В них примут участие сборные команды старшеклассников-допризывников, которые победили в районных этапах игры «Патриот».
 
Так, 18 мая на стадионе «Звезда» (ул. Динамовская, 3-а) команды будут соревноваться в стрельбе, строевой и теоретической подготовке, а также пройдут показательные выступления. 19 мая на базе полевой площадки микрорайона «Залютино» участники соревнований будут сдавать нормативы по тактической подготовке и навыкам преодоления препятствий в ходе тактико-специальной игры.
 
Открытие соревнований – в 9:00.
 
Награждение победителей состоится 19 мая, начало - в 15:00.
 
Организаторы соревнований - Департамент образования Харьковского городского совета и Всеукраинская федерация военно-спортивного многоборья.
Тэги:  финал, патриот, харьков
 
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