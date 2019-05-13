13.05.2019 15:14

В Харькове прошел крупнейший в истории Украины чемпионат по джиу-джитсу

«UKRAINE NATIONAL CHALLENGE-2019» был проведен во Дворце спорта Национального Юридического Университета им. Я. Мудрого.



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В Харькове состоялся Национальный чемпионат Украины по бразильского джиу-джитсу «UKRAINE NATIONAL CHALLENGE-2019»

13 мая 2019 13:00

11 мая 2019 в Харькове прошел Национальный чемпионат Украины по бразильскому джиу-джитсу «UKRAINE NATIONAL CHALLENGE-2019». Соревнования проходили во Дворце спорта Национального Юридического Университета им. Я. Мудрого по адресу ул.Пушкинская, 104.

Этот чемпионат стал самым масштабным за всю историю проведения подобных мероприятий в Украине. Более 650 спортсменов из всех регионов Украины, а также представители Грузии, Беларуси, Азербайджана, США, Турции и Германии соревновались на 10 татами, в двух форматах - Gi (в кимоно), а также в формате no Gi (в футболке и шортах). Было разыграно 136 комплектов наград во всех возрастных и весовых категориях начиная с 4 х лет.

Чемпионат «UKRAINE NATIONAL CHALLENGE-2019» представляет собой серию из восьми рейтинговых чемпионатов по бразильского джиу-джитсу среди профессионалов и любителей, которые в этом году будут проходить в четырех городах Украины: Харькове, Одессе, Львове и Киеве. Спортсмены представляют клубы из всех городов Украины и соревнуются в четырех различных категориях – «Дети», «Юниоры», «Взрослые», «Мастера», и в двух разных форматах Gi и no Gi.