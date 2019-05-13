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13.05.2019  19:53   

От загадок до стрельбы: прошла игра Сила духа (ФОТО)

В Харькове полицейские вместе с молодежью приняли участие в военно-патриотической игру.


hk.npu.gov.ua
Мероприятие организовано отделом ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области совместно с Департаментом по делам семьи и молодежи Харьковского горсовета, ГУ юстиции в Харьковской области в рамках реализации Стратегии национально-патриотического воспитания детей и молодежи на 2016-2020.
 
Игра, в которой приняли участие 15 команд из числа почти 200 юношей и девушек в возрасте от 15 до 18 лет из разных учебных заведений Харькова и области, а также из города Кременчуг, проходила на базе Тренингового центра ГУНП в Харьковской области.
 
Подростки преодолевали дистанцию ​​в один километр и полосу препятствий, разгадывали загадки, стреляли и тому подобное.
 
- Суть этой игры - чтобы дети умели помогать друг другу и работать в команде, - рассказал старший инспектор ювенальной превенции Управление превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Андрей Стадник. Участники мероприятия - обычные дети, которые в течение года участвовали в волонтерских акциях, помогали работать с несовершеннолетними, требуют как правовой, так и социальной помощи. И сегодняшнее мероприятие было организовано для того, чтобы они себя почувствовали частью праздника.
 
По завершению соревнований состоялись показательные выступления работников кинологического центра. Также присутствующие могли рассмотреть и подержать в руках экипировку работников Национальной полиции Украины.
 
Каждый участник игры получил грамоту от Департамента по делам семьи и молодежи Харьковского горсовета, жетон участника соревнований и сладости. Победу одержала команда «Гайдамаки», второе место заняли «Казаки», третье - «ЛВС».
 
В конце мероприятия всех желающих ждала вкусная полевая каша.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  стрельба, игра, харьков
 
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