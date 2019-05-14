14.05.2019 15:22

«Волки» оступились перед харьковчанами в родном логове

Центральный матч 2-го тура Высшей лиги чемпионата Харьковщины по футболу между главными претендентами на чемпионство – «Волчанск» и харьковским «Универ-Динамо» ХНУВД, расписан мировой.



Фото: Фейсбук/ФК Волчанськ

В центральном поединке Высшей лиги встречались «Волчанск» и харьковское «Универ-Динамо» ХНУВД, которые начали текущую первенство по убедительных побед.

Эти команды считаются главными претендентами на победу в чемпионате, поэтому уже сейчас какой-то из коллективов мог уйти в отрыв от конкурента.

Оба соперника понимали важность этой встречи, а потому слишком рисковать не хотели, прежде всего, думая о сохранении своих ворот.

Как сообщает пресс-служба «Волчанский», в первом тайме игра больше проходила в центре поля. И «волки», и динамовцы старались больше контролировать мяч, обмениваясь незначительными моментами.

Во втором тайме лучше были хозяева, которые взяли игру под свой контроль.

«Волки» серьезно насели на харьковчан, создав у их ворот несколько по-настоящему опасных моментов, однако реализовать их подопечные Андрея Березовчука не смогли. В результате команды сыграли в сухую ничью - 0: 0.

Этой мировым в Волчанске вполне воспользовалась «Лозовая-Панютино», которая также, как и две вышеупомянутые команды, начала сезон с победы.

В этом туре лозовчаен встречались на выезде с Золочевской «Солидарностью». Гости открыли счет на 34-й минуте, забил Кривошеев. Удвоили свое преимущество лозовчан в середине второго тайма, когда на 66-й минуте отличился Шеншин. А уже в компенсированное арбитром время счет до разгромного довел Меркулов. 3: 0 - «Лозовая-Панютино» приобретает уверенную победу, которая позволяет ей единолично возглавить турнирную таблицу Высшей лиги.

Также свои победы в отчетном туре одержали Солоницевский «Энергетик» с Дергачевского района и ФК «Змиев», которые благодаря этим триумфам набрали по четыре очка и размещаются в верхней части турнирной таблицы.

В минувшую субботу «Энергетик» гостил в Харькове, где встречался с местным «Квадро». Игра получилась напряженной, но все-таки команде с Дергачевщины удалось ввезти из областного центра три очка. А сделали они это благодаря «ударной» трехминутке - с 70-й по 73-ю минуту. За это время Солоницевке дважды расписались в воротах соперника, установив таким образом окончательный счет в матче - 0: 2 в свою пользу.