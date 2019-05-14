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14.05.2019  17:30   

Марина Литовченко завоевала золотые медали в Словении

Действующая чемпионка мира победила в личных соревнованиях среди женщин, а также в женской паре вместе со спортсменкой из Румынии.


//kharkivoda.gov.ua
В городе Лашко состоялся международный турнир по паралимпийскому настольному теннису. Участие в соревнованиях приняли 448 спортсменов из 46 стран мира, а по его итогам украинские теннисисты заняли три первых, одно второе и два третьих места. Из них 2 золотые и 1 бронзовую медали завоевали харьковчане.

Дважды на высшую ступеньку пьедестала почета поднималась действующая чемпионка мира Марина Литовченко, победившая в личных соревнованиях среди женщин в классе 6, а также в женской паре вместе со спортсменкой из Румынии.

Бронзовую награду завоевал в парных соревнованиях среди мужчин Александр Език. Он и Василий Петрунив из Прикарпатья стали призерами в третьем классе.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  теннис, паралимпийцы, харьков, литовченко
 
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