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14.05.2019  18:16   

В Харькове пройдут соревнования Этапа Кубка Украины «Strongman»

Состязания будут проходить на стадионе Металлист.


//sportevents.kharkiv.ua
15 июня на стадионе «Металлист» (г. Харьков, ул. Плехановская, 65) пройдут соревнования Этапа Кубка Украины «Strongman». Начало в 17:00.
 
Соревнования входят в рейтинг первой лиги.
 
Программа соревнований для сильнейших атлетов Украины:
 
1. Арм овер арм - 20 м./60 сек.;
2. Лог-лифт (120 кг.) -на разы / 60 сек.;
3. Прогулка фермера (130 кг.) - 40м. / 60 сек.;
4. Тайер Флип (max) / 60 сек.;
5. Корусель Конана (300 кг.) / 60 сек.
 
Отметим, что главным рефери соревнований выступит многократный чемпион и рекордсмен мира по «Strongman» Василий Вирастюк.
 
Вход свободный.
 
Напомним, соревнования Этапа Кубка Украины с «Strongman» пройдут в рамках FIT DAY Kharkiv 2019 - ежегодного спортивного мероприятия, которое собирает представителей фитнес-индустрии со всей Украины.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  атлетика, состязания, харьков
 
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