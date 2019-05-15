Харьковские борцы успешно выступили на международном турнире в Киеве

Участие в соревнованиях приняли 307 спортсменов из 23 стран мира, которые разыграли медали в греко-римской, вольной и женской борьбе.
Еще один борец греко-римского стиля из Харькова Ярослав Фильчаков стал бронзовым призером в весе до 82кг. В четвертьфинале он уступил Юрию Шкрюбе из Закарпатской области, который в итоге стал победителем турнира, а в борьбе за «бронзу» выиграл у своего земляка - харьковчанина Руслана Конева.
Также бронзовую медаль турнира получил в борьбе вольным стилем Даниил Картавый. В полуфинале харьковчанин уступил поляку Роберту Барану, который в итоге стал серебряным призером, а в поединке за третье место победил Андраника Галстяна из Армении. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Утром и вечером на небе будут облака, днем – жара и ясно. Без осадков.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
влажн.:
давл.:
ветер: