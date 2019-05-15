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15.05.2019  09:29   

Харьковские борцы успешно выступили на международном турнире в Киеве

Участие в соревнованиях приняли 307 спортсменов из 23 стран мира, которые разыграли медали в греко-римской, вольной и женской борьбе.


// ХОГА
В борьбе греко-римским стилем в весе до 87кг победителем стал харьковчанин Семен Новиков. На пути к медали он выиграл у своего земляка Богдана Тихомира, потом – у соперника из Молдовы, а в финале – у представителя Грузии Гурами Хецуриани.

Еще один борец греко-римского стиля из Харькова Ярослав Фильчаков стал бронзовым призером в весе до 82кг. В четвертьфинале он уступил Юрию Шкрюбе из Закарпатской области, который в итоге стал победителем турнира, а в борьбе за «бронзу» выиграл у своего земляка - харьковчанина Руслана Конева.

Также бронзовую медаль турнира получил в борьбе вольным стилем Даниил Картавый. В полуфинале харьковчанин уступил поляку Роберту Барану, который в итоге стал серебряным призером, а в поединке за третье место победил Андраника Галстяна из Армении. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  борьба, харьков
 
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