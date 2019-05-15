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15.05.2019  12:54   

Представителей спортивных федераций города обучат социальному проектированию

Открыта регистрация на семинары в рамках бесплатного проекта для спортивных федераций (ассоциаций) и клубов - «Grant Management Sport Academy», которые пройдут осенью в Харькове.


://city.kharkov.ua

По словам организаторов, цель «Grant Management Sport Academy» - развитие компетенций и навыков социального проектирования у представителей спортклубов и федераций, которые хотят инициировать и реализовать в Харькове инвестиционные проекты в сфере спорта.

Проект будет включать 11 занятий, направленных на получение опыта сотрудничества с организациями и фондами, предоставляющими гранты для развития физической культуры и спорта. 

Семинары стартуют 21 сентября и будут проводиться каждую субботу в течение трех месяцев. В ходе обучения слушатели смогут посетить теоретические и практические занятия по грантрайтингу, управлению проектами и развитию креативности, основная цель которых - обучить слушателей оформлению проектных заявок и поиску финансирования для реализации проектов.

Зарегистрироваться на участие в семинарах можно здесь. Отметим, количество участников ограничено. 

С программой проведения семинаров можно ознакомиться здесь.

Организатор мероприятия - Департамент по делам семьи, молодежи и спорта городского совета.

Источник:   ХГС
 Тэги:  спорт, управление, харьков, обучение, федерация
 
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