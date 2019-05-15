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15.05.2019  14:23   

Теннис. Упущенный матчпойнт или Неудачный старт харьковчанки Элины Свитолиной (ВИДЕО)

Матч на турнире в Риме - второй после восстановления спортсменки - сложился неудачно для харьковчанки.


korrespondent.net
Первая ракетка Украины, харьковчанка Элина Свитолина неудачно старовала на турнире в Риме. Это был второй (после неудачной схватки на состязаниях в Мадриде на прошлой неделе) поединок после реабилитации травмированного колена.
 
Харьковчканка - действующая чемпионка итальнского турнира  встречалсь с белорусской Викторией Азаренко.
 
В первом сете Элина, после обмена брейками  и череды взятых на своих подачах геймах, в решающем берет подачу Виктории и выигрывает партию 6:4.
 
Вторая партия, возможно, из-за погоды, стала провальной для харьковчанки, которая, выграв единственный гейм в сете (правда, на чужой подаче), уступила 1:6.  
 
В решающей партии удача сперва  обернулась на харьковчанку - она повела 3:0. Затем последовапи три обмена брейками. При счете 5:3 Элина имела шанс выиграть встречу, но упустила  матчбол, а "волна" пригранных харьковчанкой подач продолжилась до конца встречи и Азаренко реализовав второй матчбол, выиграв партию 7:5.
 
Несмотря на возвращение на корт, Элина пока еще не втянулась в игру. Надеемся, это скоро произойдет.  
Тэги:  теннис, фиаско свитолиной, харьков
 
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