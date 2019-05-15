15.05.2019 14:23

Теннис. Упущенный матчпойнт или Неудачный старт харьковчанки Элины Свитолиной (ВИДЕО)

Матч на турнире в Риме - второй после восстановления спортсменки - сложился неудачно для харьковчанки.



korrespondent.net

Первая ракетка Украины, харьковчанка Элина Свитолина неудачно старовала на турнире в Риме. Это был второй (после неудачной схватки на состязаниях в Мадриде на прошлой неделе) поединок после реабилитации травмированного колена.

Харьковчканка - действующая чемпионка итальнского турнира встречалсь с белорусской Викторией Азаренко.

В первом сете Элина, после обмена брейками и череды взятых на своих подачах геймах, в решающем берет подачу Виктории и выигрывает партию 6:4.

Вторая партия, возможно, из-за погоды, стала провальной для харьковчанки, которая, выграв единственный гейм в сете (правда, на чужой подаче), уступила 1:6.

В решающей партии удача сперва обернулась на харьковчанку - она повела 3:0. Затем последовапи три обмена брейками. При счете 5:3 Элина имела шанс выиграть встречу, но упустила матчбол, а "волна" пригранных харьковчанкой подач продолжилась до конца встречи и Азаренко реализовав второй матчбол, выиграв партию 7:5.

Несмотря на возвращение на корт, Элина пока еще не втянулась в игру. Надеемся, это скоро произойдет.