15.05.2019 16:41

Золотой дубль харьковской паратеннисистки

С 7 по 11 мая 2019 в словенском городе Лашко состоялся международный турнир по паралимпийского настольного тенниса, на котором харьковские спортсмены завоевали три награды.



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Участие в соревнованиях приняли 448 спортсменов из 46 стран мира, а по его итогам украинские теннисисты заняли три первых, одно второе и два третьих места. Из них 2 золотые и 1 бронзовую медали завоевали харьковчане.

Дважды на высшую ступень пьедестала почета поднималась действующая чемпионка мира Марина Литовченко, победившая в личных соревнованиях среди женщин в классе 6, а также в женской паре вместе со спортсменкой из Румынии.

В свою очередь, бронзовую награду получил в парных соревнованиях среди мужчин Александр Иезек. Он и Василий Петрунив из Прикарпатья стали призерами в третьем классе.