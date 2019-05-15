Главная Новости Спорт Золотой дубль харьковской паратеннисистки
15.05.2019  16:41   

Золотой дубль харьковской паратеннисистки

С 7 по 11 мая 2019 в словенском городе Лашко состоялся международный турнир по паралимпийского настольного тенниса, на котором харьковские спортсмены завоевали три награды.


// facebook

Участие в соревнованиях приняли 448 спортсменов из 46 стран мира, а по его итогам украинские теннисисты заняли три первых, одно второе и два третьих места. Из них 2 золотые и 1 бронзовую медали завоевали харьковчане.

Дважды на высшую ступень пьедестала почета поднималась действующая чемпионка мира Марина Литовченко, победившая в личных соревнованиях среди женщин в классе 6, а также в женской паре вместе со спортсменкой из Румынии.

В свою очередь, бронзовую награду получил в парных соревнованиях среди мужчин Александр Иезек. Он и Василий Петрунив из Прикарпатья стали призерами в третьем классе.

Источник:   Управление по делам молодежи и спорта ХОГА
 Тэги:  настольный, теннис, харьков, олимпийский, пара, пьедестал
 
Версия для печати
 

Видео

Вадим Рабинович: за национализацию «ПриватБанка» Порошенко и Гонтарева должны платить из своего кармана. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 