Золотой дубль харьковской паратеннисистки

С 7 по 11 мая 2019 в словенском городе Лашко состоялся международный турнир по паралимпийского настольного тенниса, на котором харьковские спортсмены завоевали три награды.
Участие в соревнованиях приняли 448 спортсменов из 46 стран мира, а по его итогам украинские теннисисты заняли три первых, одно второе и два третьих места. Из них 2 золотые и 1 бронзовую медали завоевали харьковчане.
Дважды на высшую ступень пьедестала почета поднималась действующая чемпионка мира Марина Литовченко, победившая в личных соревнованиях среди женщин в классе 6, а также в женской паре вместе со спортсменкой из Румынии.
В свою очередь, бронзовую награду получил в парных соревнованиях среди мужчин Александр Иезек. Он и Василий Петрунив из Прикарпатья стали призерами в третьем классе.
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
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