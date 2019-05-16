Баскетбол. Определены чемпионы и призеры Харьковской школьной лиги

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 16 мая Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 16 мая Утром и вечером на небе будут облака, днем – жара и ясно. Без осадков.