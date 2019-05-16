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16.05.2019  12:19   

Баскетбол. Определены чемпионы и призеры Харьковской школьной лиги

Финальные игры Харьковской школьной баскетбольной лиги сезона 2018/2019 среди юношей и девушек прошли 15 мая, в спорткомплексе «Локомотив» имени Г. Кирпы.


//city.kharkov.ua
Чемпионом лиги среди юношей 5-6 классов стала команда школы №72 Немышлянского района, которая победила со счетом 53:43 команду гимназии №47 Шевченковского района.
 
Победу среди юношей 7-8 классов одержали ученики специализированной школы №99 Шевченковского района, которые со счетом 42:32 обошли команду учебно-воспитательного комплекса №112 Слободского района.
 
Звание чемпиона Харьковской школьной футбольной лиги среди девушек 9-11 классов получили ученицы школы №140 Московского района, победившие со счетом 74:18 команду гимназии №55 Киевского района.
 
Среди юношей 9-11 классов лучшей стала команда школы №140 Московского района, которая победила со счетом 65:34 команду школы №68 Слободского района.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  баскетбол, чемпионы школьной лиги, харьков
 
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