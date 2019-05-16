Баскетбол. Определены чемпионы и призеры Харьковской школьной лиги

Финальные игры Харьковской школьной баскетбольной лиги сезона 2018/2019 среди юношей и девушек прошли 15 мая, в спорткомплексе «Локомотив» имени Г. Кирпы.
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Утром и вечером на небе будут облака, днем – жара и ясно. Без осадков.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
влажн.:
давл.:
ветер: