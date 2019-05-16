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16.05.2019  11:36   

В Харькове 23 раз состоится этап Чемпионата Украины по автокроссу

В этот уик-энд, 18-19 мая, с харьковского этапа традиционно возьмет старт чемпионат Украины по автокроссу.


Фото: newformat.info

Первый этап Чемпионата Украины по автокроссу на трассе в Черкасской Лозовой пройдет уже 23-й год подряд.

На сей раз соревнования состоятся в четырех классах кузовных автомобилей, и трех — багги, в том числе впервые среди детей.

 Кстати, в этом году создан новый класс автомобилей — 8С, в котором зрители увидят, в частности, многократного чемпиона Украины харьковчанина Николая Чмыха и других самых титулованных отечественных автогонщиков — Александра Салюка и Николая Соболева. Трасса же в Черкасской Лозовой считается наиболее интересной в Украине как для гонщиков, так и для зрителей.

Алексей Беседин, президент автомобильного клуба «Харьков» рассказал:  «Самая эффективная трасса в Украине, самая быстрая с перепадом высот 46 метров — это 15-тиэтажный дом, чтобы вы представляли. И все машины. Максимальная скорость на этой трассе — до 150-ти километров — это у «Субар», ну и километров до 130-ти у наших «восьмерок» и других. Так что это самое респектабельное соревнование в Украине.». 

Источник:   Новый Формат
 Тэги:  авто, кросс, харьков, этап, багги, кубок, трасса, гонка
 
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