16.05.2019 14:19

Теннис. Харьковчанка Элина Свитолина выручила землячку Дарью Лопатецкую из беды

Первая ракетка Украины оплатила все расходы по операции 9-й ракетке страны харьковчанки Дарьи Лопатецкой.



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Первая ракетка Украины, харьковчанка Элина Свитолина оплатила все расходы по операции 9-й ракетке страны - 16-летней харьковчанки Дарьи Лопатецкой, занимающий 227-ю строчку в мировой классификации.

Даша получила тяжелую травму на турнире в Риме - разрыв мениска. Семья Лопатецкой обратилась за помощью - для проведения срочной операции в Италии необходима бла сумма в 12 000 евро.

Операция была проведена успешно. И только сейчас стало известно, что помощь пришла от Элина Свитолина. Лучшая теннисистка Украины предпочла не предоставлять публичности своим поступок. Но все же о нем стало известно, поскольку Элину публично поблагодарила сестра Даши Мария после операции.