16.05.2019 16:20

Все харьковские спортивные школьные лиги завершили сезон (ВИДЕО)

Прошло закрытие сезона по 10 видам спорта среди школьников.



//scl.kharkiv.ua/

Сегодня в спорткомплексе «Локомотив» состоялось торжественное закрытие соревнований школьных лиг города Харькова сезона 2018/2019.

В этом сезоне в течение полугода школьные команды соревновались в 10 видах спорта: баскетбол, баскетбол 3х3, гандбол, волейбол, бадминтон, регби-5, черлиденг, шахматы, легкая атлетика и футбол.

Вашему вниманию предоставляется краткая статистика и результаты сезона «Харьковской спортивной школьной лиги» по этим видам спорта:

В соревнованиях Волейбольной лиги участие приняли 129 команд юношей - 1219 учеников и 95 команды девушек - 860 человек. Всего было сыграно более 400 игр. Победители юноши - команда Харьковской специализированной школы № 119 (Индустриальный район). Победители девушки - команда специализированной школы №17 (Киевский район).

Баскетбольная лига собрала 1240 команды в 4-х категориях. В их числе 270 команд девушек 9-11 классов, 365 команд юношей 9-11 классов, а также 320 команда юношей 7-8 классов и 285 команд юношей 5-6 классов. Соревнования охватили более 5000 школьников и более 400 учителей - тренеров сборных баскетбольных команд общеобразовательных учреждений города Харькова. В результате спортивной борьбы командой Чемпионом среди юношей 9-11 классов стала команда школы №140 Московского района. Чемпионом среди юношей 7-8 классов - специализированная школа №99, Шевченковский район. Чемпионом среди юношей - 5-6 классов - школа №72, Немышлянский район. Чемпионом среди старших девушек стала команда школы №140 Московского района.

Соревнования Баскетбольной лиги 3х3 прошли в 4-х категориях: юноши 2001 г.р., юноши 2004 г.р., девушки 2001 г.р., девушки 2004 г.р. По итогам игр лидером городского этапа стала школа № 140 Московского района, ученики которой завоевали три первых места в трех категориях. Еще одно первое место в категории юношей 2004 г.р. заняла Харьковская гимназия № 46 Слободского района. Общее количество участников лиги составило 450 учеников из 45 школ Харькова.

По итогам соревнований Гандбольной лиги - Чемпионом Харьковской школьной гандбольной лиги сезона 2018/2019 среди юношей стала команда общеобразовательной школы №147, Шевченковского района, а Чемпионом Харьковской школьной гандбольной лиги сезона 2018/2019 среди девушек - команда общеобразовательной школы №122, Московского района.

Лучшими игроками Харьковской школьной гандбольной лиги сезона 2018/2019 были определены среди девушек: Гунько Мария, общеобразовательная школа № 122 и Хабибулина Анастасия, школа № 165, среди юношей лучшими игроками сезона стали Черниченко Дмитрий, школа № 130 и Гурьев Эмиль, общеобразовательная школа № 147. В этом году в соревнованиях приняли участие 132 команды из 76 школ, а это почти 2000 учеников.

Звание Чемпиона Харьковской школьной Регбийной лиги сезона 2018/2019 получила команда гимназии №163 Индустриального района.

Лучшим игроком Харьковской школьной регбийной лиги сезона 2018/2019 среди юношей стал ученик специализированной школы №119 - Богдан Акиф`ев, среди девушек - Шевелева Ангелина, ученица гимназии №86, а лучшим бомбардиром этого сезона стал Яковлев Богдан, ученик гимназии №163. За звание чемпиона регбийной лиги боролись 17 команд, а это почти 160 девочек и мальчиков.

Чемпионом Бадминтонной лиги стала команда Харьковской специализированной школы № 109 Шевченковского района, в составе которой играли Анна Шукалова, Виталий Рева, Анастасия Ерохина, Раия Альмалалха, Даниил Костенко, Глеб Олийнык. В этом году в соревнованиях приняли участие 594 ученика из 102 школ города.

Легкоатлетическая лига собрала 126 лучших спортсменов из 9 районов Харькова. Соревнования легкоатлетической лиги были представлены в 3 номинациях: Легкоатлетическая эстафета, легкоатлетический четырёхборье и легкоатлетическому многоборью «Старты надежд». И в этом году абсолютным чемпионом стала команда Шевченковского района - учебно-воспитательный комплекс «Академическая гимназия» №45.

Шахматная лига «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» тоже определила команду-победителя сезона 2018/2019. Ею стала команда школы № 56 Московского района.

В команду школы по шахматам входят: Матевосян Заруи - ученица 4-А класса, Ахрамеева София - ученица 5-Б класса, Кудлай Максим, Заряжко Иван, шипы Ярослав - ученики 6-А класса. В течение последних 5-ти лет ученики являются активными членами районного шахматного клуба «Пешка».

В Футбольной лиге приняли участие 173 общеобразовательных учреждений города Харькова, это 173 команды юношей и команд девушек, всего 2422 учащихся.

Звание Чемпиона Харьковской школьной футбольной лиги среди юношей сезона 2018/2019 получила команда с общеобразовательной школы №51 Шевченковского района. Команда общеобразовательной школы №20 Слободского района стала серебряным призером, а бронзовым призером футбольной лиги стала гимназия №152 Московского района.

Звание Чемпиона Харьковской школьной футбольной лиги среди девушек сезона 2018/2019 получила команда с общеобразовательной школы №145 Немышлянского района. Команда общеобразовательной школы №68 Слободского района стала серебряным призером, а бронзовым призером футбольной лиги стала общеобразовательная школа №164 Киевского района.

Победителем лиги по Черлиденгу стала команда учебно-воспитательного комплекса №45 Шевченковского района. Команда общеобразовательной школы №164 Киевского района стала серебряным призером, а бронзовым призером - общеобразовательная школа №136 Холодногорского района. В лиге по черлиденгу участие приняли 79 школ, а это 810 девушек.

По итогам проведенных школьных лиг по видам спорта в общем зачете лучшими районами города Харькова стали:

1 место – Шевченковский район

2 место – Московский район

3 место – Киевский район