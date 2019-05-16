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16.05.2019  17:25   

Юная харьковчанка – лучшая олимпийка-каратист престижного мирового турне (ФОТО)

Валерия Андреева стала чемпионкой турнира мировой серии Каратэ 1 Молодежная лига (Karate 1 Youth League), наиболее престижного турнира по олимпийскому каратэ в разделе кадеты (14-15 лет) до 47 кг.


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В турнире принимали участие 1583 спортсмена из 58 стран (в том числе Европы, Африки. Азии, Северной и Южной Америки и Австралии и Новой Зеландии) в только в трех возрастных категориях 12-13, 14-15 и 16-17 лет.

 Валерия, воспитанница тренера Анны Ястребовой, представляла на турнире данной серии нашу страну четвертый раз и ранее уже находилась в шаге от бронзовой награды.

В этот раз Валерия провела 5 поединков, в первом одолев спортсменку из Венгрии со счетом 9:2, во втором по решению судей (хантей) 5-0 обыграв итальянку, в третьем 3-2 румынку, в четвёртом 3-0 француженку и в финале обойдя представительницу Болгарии со счетом 2-0.

До этого спортсменам из г. Харькова не удавалось взять медаль на турнире данной серии.

Источник:   mykharkov.info
 Тэги:  карате, олимпиада, харьков, чемпион, впервые
 
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