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16.05.2019  18:19   

Футбол. Харьковский Металлист 1925 не дожал ивано-франковцев (ВИДЕО)

Желто-синие сыграли вничью с Прикарпатьем.


//metalist1925.com
В Ивано-Франковске состоялся матч 24 тура Чемпионата Украины по футболу между командами Прикарпатье и Металлист 1925.
 
Игра проходила под сильным ливнем.
 
Обменявшись забитыми пенальти, харьковчанам удается забить гол и выйти вепред - 2:1.
 
Развить успех не удается.
 
Мяч не идет в ворота Прикарпатья.
 
А в поединке у ворот первостоличников голкипер желто-синих неудачно выходит из ворот и хозяева поля сравнивают счет - 2:2.
 
В послематчевом комментарии главный тренер Металлиста 1925 Александр Горяинов отметил: "Особенно комментировать нечего! Это трудно назвать футболом, одна борьба, борьба и еще раз борьба. Обе команды играли с желанием и самоотдачей. У меня к своим игрокам претензий нет, но, к сожалению, из-за мелких ошибок пропустили необязательные два мяча." 
 
Последний домашний матч в чемпионате Украины сезона 2018/2019 года, "Металлист 1925" проведет в воскресенье 19 мая на ОСК "Металлист" против финалиста Кубка Украины - "Ингула». Начало игры в 17.00.
 
Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков, прикарпатье
 
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