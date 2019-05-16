16.05.2019 18:19

Футбол. Харьковский Металлист 1925 не дожал ивано-франковцев (ВИДЕО)

Желто-синие сыграли вничью с Прикарпатьем.



//metalist1925.com

В Ивано-Франковске состоялся матч 24 тура Чемпионата Украины по футболу между командами Прикарпатье и Металлист 1925.

Игра проходила под сильным ливнем.

Обменявшись забитыми пенальти, харьковчанам удается забить гол и выйти вепред - 2:1.

Развить успех не удается.

Мяч не идет в ворота Прикарпатья.

А в поединке у ворот первостоличников голкипер желто-синих неудачно выходит из ворот и хозяева поля сравнивают счет - 2:2.

послематчевом комментарии главный тренер Металлиста 1925 Александр Горяинов отметил: "Особенно комментировать нечего! Это трудно назвать футболом, одна борьба, борьба и еще раз борьба. Обе команды играли с желанием и самоотдачей. У меня к своим игрокам претензий нет, но, к сожалению, из-за мелких ошибок пропустили необязательные два мяча."

Последний домашний матч в чемпионате Украины сезона 2018/2019 года, "Металлист 1925" проведет в воскресенье 19 мая на ОСК "Металлист" против финалиста Кубка Украины - "Ингула». Начало игры в 17.00.