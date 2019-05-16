16.05.2019 19:19

В воскресенье - масштабный Велодень-2019

Спортивно-массовое мероприятие «Велодень-2019» пройдет в воскресенье, 19 мая, в Харькове.



//city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 16 мая, в пресс-центре Харьковского городского совета директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, в этом году маршрут велопарада будет полностью дублировать прошлогодний: пл. Свободы (от памятника казаку Харько) - пр. Науки - разворот на перекрестке с ул. Отакара Яроша - пр. Науки до ул. Новгородской - ул. Новгородская - ул. Динамовская - въезд Тринклера - ул. Веснина - ул. Сумская - ул. Ярослава Мудрого - ул. Алчевских - ул. Чернышевская - ул. Скрипника - ул. Сумская - пл. Свободы. Протяженность маршрута - 7,5 км.

«Перед общим заездом на площади Свободы традиционно пройдет флешмоб. Всех желающих принять в нем участие мы приглашаем с 10:00 до 10:30. Идею фигуры взяли с прошлогоднего конкурса идей - изобразить «тремпель», то есть плечики. Это чисто харьковское слово, и оно полностью соответствует тематике этого года - различные аутентичные вещи, выражения, связанные с Харьковом. Участница конкурса, предложившая идею для флешмоба, получит велосипед», - отметил Алексей Чубаров.

Также, по его словам, утром 19 мая из пяти районов города будут сформированы колонны велосипедистов, которые организованно приедут на пл. Свободы.

На Алексеевке формирование колонны будет происходить возле супермаркета «Класс» с 8:20 до 8:45, на Северной Салтовке - возле ТРЦ «Караван» с 8:00 до 8:30, в Немышлянском районе - возле веломагазина «Пилигрим» (пр. Московский, 267) с 8:30 до 9:00, в районе ул. Одесской - возле супермаркета «Сільпо» (пр. Гагарина, 165) с 8:50 до 9:15, на Холодной горе - возле рынка (ул. Полтавский Шлях, 184) с 9:00 до 9:20.

Один из организаторов Велодня-2019 Юрий Коротун сообщил, что в этом году ожидается от 10 до 15 тыс. участников мероприятия. По его словам, месяц назад был объявлен конкурс на самую массовую команду, которая примет участие в велопараде. На сегодняшний день уже зарегистрировались команды по 100-200 человек.

«Харьковскую тематику этого Велодня подчеркивает наш слоган: «Ну шо, покатаем?». Все конкурсы в этот день будут приурочены аутентичным моментам нашего города. Кроме велопарада, на площади Свободы также состоится фестиваль райдер-культур, в рамках которого пройдут всеукраинские соревнования по езде на BMX, скейтах, роликах, самокатах. Будут организованы тематическая ярмарка, фудкорт и детская зона с мини-велогонками и объездами препятствий», - рассказал Юрий Коротун.