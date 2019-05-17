Харьковские велосипедисты выиграли всеукраинские соревнования

В Купянске состоялись первые этапы чемпионата и Кубка Украины по велоспорту ВМХ во всех возрастных категориях.
В элитной категории среди мужчин они заняли все призовые места. Лучший результат показал Владислав Сапожников, второе место занял Александр Щербак, а бронзовым призером стал Андрей Крикотин.
В соревнованиях среди женщин победила Дарья Куличенко. Второе и третье место между собой разделили спортсменки Черновицкой области.
Также победителями этапа чемпионата Украины стали: Александр Щербак (юниоры), Юлия Кривобокова (юниорки), Илья Рыбин (юноши 15-16 лет), Алина Орлова (девушки 15-16 лет), Даниил Черемский (юноши 13-14 лет), Анастасия Воликова (девушки 13-14 лет), Илья Козарев (юноши 11-12 лет), Екатерина Шутько (девушки 11-12 лет), Максим Сытник (юноши 9-10 лет), Алиса Крамаровская (девочки 9-10 лет), Александр Герасименко (юноши 7-8 лет).
По итогам первого этапа Кубка Украины на счету харьковчан было 11 золотых, 12 серебряных и 8 бронзовых наград.
Победителями стали: Александр Щербак (мужчины), Юлия Кривобокова (юниорки), Илья Рыбин (юноши 15-16 лет), Алина Орлова (девушки 15-16 лет), Даниил Черемский (юноши 13-14 лет), Анастасия Воликова (девушки 13-14 лет), Илья Козарев (юноши 11-12 лет), Екатерина Шутько (девушки 11-12 лет), Андрей Козыба (юноши 9-10 лет), Алиса Крамаровская (девочки 9-10 лет), Максим Черемский (юноши 7-8 лет).
Следующий этап чемпионата и Кубка Украины по велоспорту ВМХ пройдет в Новоселице (Черновицкая область) в июне.
Успех ждет там, где нужны напористость и безапелляционность, а вот с точки зрения дипломатии день абсолютно провальный. Главное – будьте искренни с любимыми.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
«Хочешь изменить мир? Начни с себя» – такой смысл несет в себе День Весак.
влажн.:
давл.:
ветер: