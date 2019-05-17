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17.05.2019  13:02   

Харьковские батутисты успешно выступили на домашнем чемпионате Украины

Хозяева соревнований завоевали 2 золотые и 1 бронзовую медали.


Харьковские батутисты успешно выступили на домашнем чемпионате Украины
По информации Управления по делам молодежи и спорта ХОГА, участие в чемпионате Украины по прыжкам на батуте приняли 72 спортсмена из разных областей страны. В личных соревнованиях среди мужчин лучший результат - 58.95 баллов - показал харьковчанин Никита Иванский и впервые выиграл взрослый чемпионат Украины.

Еще один харьковчанин Дмитрий Бедевкин остановился в шаге от награды, заняв четвертое место.

В командных соревнованиях среди женщин победила сборная Харьковской области, в состав которой вошли Анна Бакуновицкая, Полина Переверзева, Владислав Гадецкая и София Ткаченко. Харьковчанки оставили позади сборные Николаевской области и Киева, которые заняли, соответственно, второе и третье место.

На счету Анны Бакуновицкой была еще бронзовая награда, которую она получила в личных соревнованиях. Уступила харьковчанка Светлане Мальковой из Николаева и Диане Ключник из Одессы, которая стала чемпионкой.

Эти соревнования стали одним из этапов формирования и подготовки сборной Украины по прыжкам на батуте, которая в ноябре этого года будет бороться в столице Японии за медали чемпионата мира.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  батут, харьков
 
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