Хозяева соревнований завоевали 2 золотые и 1 бронзовую медали.
Еще один харьковчанин Дмитрий Бедевкин остановился в шаге от награды, заняв четвертое место.
В командных соревнованиях среди женщин победила сборная Харьковской области, в состав которой вошли Анна Бакуновицкая, Полина Переверзева, Владислав Гадецкая и София Ткаченко. Харьковчанки оставили позади сборные Николаевской области и Киева, которые заняли, соответственно, второе и третье место.
На счету Анны Бакуновицкой была еще бронзовая награда, которую она получила в личных соревнованиях. Уступила харьковчанка Светлане Мальковой из Николаева и Диане Ключник из Одессы, которая стала чемпионкой.
Эти соревнования стали одним из этапов формирования и подготовки сборной Украины по прыжкам на батуте, которая в ноябре этого года будет бороться в столице Японии за медали чемпионата мира.
Успех ждет там, где нужны напористость и безапелляционность, а вот с точки зрения дипломатии день абсолютно провальный. Главное – будьте искренни с любимыми.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
«Хочешь изменить мир? Начни с себя» – такой смысл несет в себе День Весак.
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давл.:
ветер: