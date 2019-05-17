17.05.2019 15:45

На харьковском «Металлисте» померяются классом сборные Украины и Литвы

Исполком ФФУ решил, что отборочный матч чемпионата Европы - 2020 между сборными двух стран-соперниц пройдет в Харькове.



Сборная Украины / фото: ФФУ

Соответствующее решение 17 мая принял исполком Федерации футбола Украины.

«Рассмотрев предложения тренерских штабов национальной, молодежной и женской сборных команд Украины относительно мест проведения квалификационных матчей в 2019 году, исполком ФФУ решил определить местом проведения матча квалификационного раунда чемпионата Европы-2020 между национальными сборными командами Украины и Литвы 11 октября 2019 года город Харьков, стадион ОСК «Металлист», - говорится в сообщении ФФУ.

Напомним, в стартовых матчах отбора на Евро-2020 сборная Украины сыграла вничью с Португалией (0:0) и обыграла Люксембург (2:1). «Сине-желтые» в данный момент возглавляют свою отборочную группу.

Напомним, в стартовых матчах отбора на Евро-2020 сборная Украины сыграла вничью с Португалией (0:0) и обыграла Люксембург (2:1). "Сине-желтые" в данный момент возглавляют свою отборочную группу.

https://football24.ua/ru/sbornaja_ukrainy_tag50851/

Напомним, в стартовых матчах отбора на Евро-2020 сборная Украины сыграла вничью с Португалией (0:0) и обыграла Люксембург (2:1). "Сине-желтые" в данный момент возглавляют свою отборочную группу.

https://football24.ua/ru/sbornaja_ukrainy_tag50851/