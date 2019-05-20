20.05.2019 08:56

Харьковские самбисты стали призерами чемпионата Европы

В испанском Хихоне завершилось континентальное первенство, на котором харьковчане выиграли две бронзовые медали.



//sambo.sport

В разделе спортивного самбо третье место женской весовой категории до 60 кг заняла Анастасия Шевченко, которая ранее побеждала на чемпионатах Европы и мира.

Бронзовым призером в весе до 68 кг боевого раздела стал Бачуки Багишвили.

Еще три медали выиграли воспитанники харьковской школы самбо, ныне выступающие за другие области. Действующий чемпион мира Владислав Руднев стал чемпионом Европы в номинации до 82 кг боевого раздела. В финале он удушающим приемом выиграл у белоруса Евгения Алексиевича.

С прошлого года подопечный отца и тренера Сергея Руднева представляет Донецкую область. В спортивном разделе третьи места заняли Артур Саркисян (74, Донецкая область) и Анастасия Новикова (52 кг, Ивано-Франковская область).

В командном зачете женская сборная Украины и мужская — по боевому самбо получили серебряные кубки.