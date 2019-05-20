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20.05.2019  11:53   

Харьковчанка стала призером Кубка Европы по стрельбе из лука

Харьковские лучницы завоевали медали на Кубке Европы среди юниоров и кадетов по стрельбе из лука.


// city.kharkov.ua

В турнире, который прошел в городе Чатеж-об-Сави (Словения), приняли участие спортсмены из 13 стран Европы. 

Воспитанница харьковской детско-юношеской спортшколы по стрельбе из лука «Коммунар» Ирина Третьякова заняла второе место в соревнованиях среди юниоров в классическом луке. Золотую медаль в этой категории завоевала соперница из Германии, а третье - лучница из России.

Кроме того,  женская команда сборной Украины в составе Ирины Третьяковой, Жанны Наумовой и Елизаветы Сикало одержала победу в командном первенстве по классическому луку, опередив спортсменов из Польши (второе место) и России (третье место).

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  стрельба из лука, кубок европы, харьков
 
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