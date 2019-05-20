20.05.2019 12:49

Шахматы. Харьковчанин Коробов - победитель престижного турнира

Первостоличник выиграл Всемирные интеллектуальные игры.



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Харьковский гроссмейстер стал победителем IMSA World Masters 2019 в рапид-турнире по шахматам, который с 14 по 16 мая состоялся в Китае.

По информации Управления по делам молодежи и спорта ХОГА, в 11 турах Антон Коробов набрал 8.5 очков и на 1,5 очка опередил ближайших преследователей - Ле Куанг Льема из Вьетнама и Леньера Домингеса Переса из США, которые заняли, соответственно, второе и третье место.

В женском турнире харьковчанка Анна Ушенина, набрав 5 очков, заняла 12-е место. Мария Музычук из Львова с результатом 6.5 очков стала бронзовым призером. Победила в женском турнире россиянка Александра Костенюк (8 очков).