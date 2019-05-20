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20.05.2019  15:19   

Футбол. Харьковскому Металлисту 1925 удалось спастись от фиаско (ВИДЕО)

Ингулец не смог нанести обещанное перед гулянкой поражение желто-синим.


//metalist1925.com
19 мая 2019 на стадионе Металлист в 23-м туре Чемпионата первой лиги сыграл в ничью с Ингульцом 1-1.
 
Хозяева поля нейтрализовали вырвавшихся вперед гостей. 
 
Отметим, что гости были уверены, что даже пьяными обыграют харьковчан.
 
В послематчевом комментарии главный тренер Металлиста 1925 Александр Горяинов подчеркнул: Сегодня играли с достаточно неплохой командой - финалистом Кубка Украины. Готовились к матчу очень серьезно, но так, как мы хотели, мы сыграть не смогли. Я ребятам сказал, что мандража на поле быть не должно. Практически все сегодня боялись взять на себя ответственность. Много было передач назад вратарю. Я сказал после игры футболистам, что так в футбол играть нельзя, и что они должны разобраться в себе. В Краматорске надо сыграть иначе. 
 
Отметим, что если Металлист 1925 рассчитывает получить шанс на проход в высший дививзион, то комнаде необходима победа над Авангардом.      

Важность предстоящего матча в комментарии отмечали футболисты Металлиста 1925 Владислав Кравченко и Дмитрий Сидоренко.

Источник:   Металлист 1925
 Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков, ингулец
 
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